L'état de forme des adversaires dans les groupes français

Depuis un mois, les dynamiques ont changé en dehors de l’Hexagone. Petit tour du continent afin de voir ou en sont les adversaires des équipes françaises.

Dans la poule A : (La Rochelle)

L'Ulster, second de cette poule recevra le premier La Rochelle dans un match capital. Sur les trois dernières semaines, les Irlandais ont joué contre les trois autres clubs frappés du Trèfle. Malgré une victoire de 7 points à domicile contre le Munster, l'Ulster s'est largement incliné 44-16 au Connacht, et 38-7 le week-end dernier au Leinster. Troisième de la plus faible des poules de cette Ligue Celte, l'Ulster à suffisamment de marge pour se consacrer à la Champions Cup.

Dans la poule B : (Clermont)

Samedi, l'ASM se déplace chez le dernier de sa poule Northampton. Les Anglais ne jouent plus rien en Coupe d'Europe, néanmoins les Auvergnats auront fort à faire, tant l'infirmerie continue de s'agrandir. Ils auront surtout les yeux tournés sur l'autre rencontre de la poule. Les Saracens ont retrouvé leur tout meilleur niveau et jouent leur survie chez les Ospreys.

Clermont vs Saracens (Crédit photo : EPCR)Rugbyrama

Dans la poule C : (Montpellier)

Le MHR deuxième de sa poule, se déplace à Exeter troisième. Ces derniers peuvent encore créer l'exploit s'ils viennent à bout de Montpellier. Sur les trois dernières semaines, le leader du championnat anglais a continué son cavalier seul en tête du championnat, grâce à leurs victoires 14-35 à Northampton puis 30-6 à domicile contre Leicester. Néanmoins, ils restent sur une défaite 28-20 à Newcastle.

Dans la poule D : (Racing et Castres)

Deux équipes françaises composent cette poule. Le Racing reçoit le Munster. Après deux défaites contre le Leinster et à l'Ulster, les Munstermen ont relevé la tête samedi en s'imposant 39-13 contre le Connacht. Les Franciliens doivent ramener des points de ce déplacement pour espérer être repêché. Le vainqueur repartira sans doute avec la première place.

De son côté Castres conserve une maigre chance de se qualifier. Leurs adversaires du week-end (Leicester) n'ont remporté qu'un seul de leurs 3 derniers matchs contre les London Irish, dernier du championnat.

Rory Kockott (Castres), face à Leicester - Champions Cup - 21 octobre 2017Getty Images

Dans la poule E : (Toulon)

Au sein de cette poule très serré ou les 3 premiers se tiennent en deux points le RCT reçoit le dernier Trévise. Les Italiens sont en pleine confiance puisqu'ils restent sur trois victoires en Ligue Celte, contre des équipes mineurs du championnat (Zebre deux fois, et les Cheethas). Néanmoins Trevise n'espère plus rien en Coupe d'Europe et une victoire bonifié du RCT devrait suffire pour passer en quarts de finale.