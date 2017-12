On n’arrête plus Parra

On l’a dit et répété : depuis le début de saison, Morgan Parra a pris une nouvelle dimension en Auvergne. Et la dernière prestation du Lorrain, survenue face aux Saracens en Champion’s Cup (24-21), n’a fait que confirmer tout le bien que le continent européen pensait de lui jusque-là. Dimanche après-midi, alors que Clermont aurait pu marquer le pas après les sorties sur blessure de ses deux meilleurs attaquants (Alivereti Raka et Damian Penaud) et l’essai de Sean Maitland, le capitaine des champions de France sut prendre le match en mains pour remettre son équipe dans le sens de la marche.

Auteur d’un six sur sept dans ses tirs aux but et globalement excellent dans son jeu au pied d’occupation, l’ancien Berjallien sembla également surprendre les champions d’Europe en titre par sa capacité à accélérer le mouvement, dès lors que le besoin s’en faisait sentir. Longtemps considéré comme "trop lent" par ses détracteurs, Morgan Parra a aujourd’hui gommé les légers retards à la libération qui polluaient jusqu’ici son jeu. Reviendra-t-il en équipe de France lors du prochain Tournoi des 6 Nations ? La question, aussi irréelle qu’elle puisse paraître après sa performance face aux Sarries, reste entière…

Morgan Parra (Clermont)Icon Sport

Dimanche soir, dans les couloirs du Michelin, le demi de mêlée clermontois confiait au sujet du dernier succès des siens : "Malgré la large victoire du match aller (46-14), on savait que les Saracens n'étaient pas devenus nuls du jour au lendemain, qu'ils viendraient chez nous avec des intentions et mettraient probablement dix fois plus de combat qu'ils n'en avaient mis chez eux. Et c'est ce qu'il s'est produit: au Michelin, les Anglais nous ont fait la guerre dans les rucks et nous ont coupés les extérieurs, là même où nous avions su faire la différence au match aller. Il a donc fallu s’adapter" Dans le sillage de leur capitaine et de ses lieutenants (Fritz Lee, Sébastien Vahaamahina, Alexandre Lapandry ou Benjamin Kayser sont tous à créditer d’un bon match), les Jaunards ont remis la main sur la balle, réduit les Sarries au silence et posé une option pour un quart de finale à domicile. Ca se fête !