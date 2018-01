Earls : flèche méconnue

L'ailier gauche du Munster n'est pas un perdreau de l'année. Il a trente et un an compte 61 sélections pour l'Irlande. Mais disons que son style n'est pas aussi félin et aussi puissant que certains autres ailiers modernes.

Il n'est donc pas une super vedette. Dimanche, il a inscrit le premier essai en bout de ligne par une impeccable glissade.

Ensuite, sur chaque ballon touché, il a fait souffrir la défense de Castres il fut notamment l'auteur d'une relance superbe sur un dégagement manqué des Tarnais : elle fut suivie d'une offrande royale pour Zebo.

Il est sorti peu après sous les ovations de Thomond Park et fut désigné "Homme du match" alors que le réalisateur zoomait sur son visage.