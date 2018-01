Dans le dur, les Rochelais ?

Les faits sont cruels et, si l’on se fie simplement aux chiffres, le Stade rochelais n’a plus gagné depuis cinq matchs à l'extérieur (Castres, Bordeaux, Oyonnax en Top 14, Wasps et donc Ulster en Champions Cup).

Le feu au lac, vous dites ? N’exagérons rien. En ce début d’année, les hommes de Patrice Collazo et Xavier Garbajosa sont toujours les dauphins du leader montpelliérain en Top 14 et restent maîtres de leur destin en Champions Cup. Deuxièmes à un point de l’Ulster, les Jaune et Noir sont ainsi conscients qu’une victoire bonifiée dimanche face à des Harlequins d’ores et déjà éliminés de la compétition européenne pourrait offrir au club de Vincent Merling un quart de finale à domicile.

Vincent Merling (La Rochelle)Icon Sport

Jean-Charles Orioli, l’un des trois talonneurs de l’effectif rochelais, analyse : "A Belfast, il n’y eut pas que du mauvais, loin s’en faut. Avant le match, les Irlandais nous avaient promis l’enfer et il me semble que globalement, on ne s’est pas échappé. De toute façon, nous savions qu’on ne mettrait pas cinquante points à l’Ulster à Ravenhill, dans un contexte hostile et contre une équipe revancharde. Voilà, nous sommes un peu dans le dur mais il faut laisser passer l’orage : les beaux jours ne vont pas tarder à revenir".

Battus par moins forts qu’eux à Belfast, les coéquipiers de Jason Eaton se doivent désormais de gommer les quelques carences individuelles ayant pollué une partie de leur match en irlande, s’ils veulent assommer les Harlequins au stade Deflandre.

Jason Eaton - La RochelleIcon Sport

Alexi Balès, le demi de mêlée Jaune et Noir, conclut : "Il faut maintenant tourner la page de cette défaite en Ulster : à nous de travailler cette semaine le plus sereinement possible et terminer cette phase de poule sans le moindre regret".