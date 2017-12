Clermont, quel mental !

Morgan Parra (ASM Clermont)Icon Sport

Morgan Parra l’avait prédit dans la semaine que ce match retour allait se jouer « à trois, quatre points ». Forcément, après la démonstration de force et même un petit exploit en terre anglaise, la réaction des Sarries s’annonçait terrible. Elle l’a été pendant un gros quart d’heure durant lequel on a vraiment craint le pire pour les Jaunards. Tout allait mal avec une nette domination anglaise et les blessures visiblement graves de Raka et Penaud dès la 25ème minute. On parle même de fracture du pied pour le trois-quart centre international. Ensuite, Clermont a amorcé patiemment sa remontée en s’appuyant sur les fondamentaux : une grosse présence en défense, en conquête, au sol et de la réussite dans les tirs au but. Une impression de solidité qui n’en est pas une, le collectif clermontois a frappé un grand coup ce dimanche et peut-être même plus que lundi dernier.

Une victoire à l'anglaise

Il fallait vraiment avoir les c….. de mettre la tête au même endroit que ces Sarries morts de faim à l’image des deuxièmes ligne, Kruis et Skelton, qui avaient clairement posé le cerveau au vestiaire. Mais c’est peut-être cet excès d’envie qui leur a coûté la victoire. Avec 17 pénalités concédés (plus deux cartons jaunes) contre 7 pour Clermont, les Saracens ont rendu beaucoup de ballons à l’ASM qui ne s’est jamais affolée. Franck Azéma se félicitait dans la semaine de l’adaptabilité de son équipe face aux imprévus comme le report du match aller. Ce dimanche, les joueurs auvergnats ont confirmé ce constat de leur entraîneur avec un collectif très soudé et mené de main de maître par des leaders très forts. Morgan Parra dans la gestion et l'alternance, Fritz Lee en défense et dans le jeu au sol, et Scott Spedding dans le jeu au pied d’occupation et le tir au but longue distance. Sa dernière tentative de plus de 50m a même donné la victoire aux Jaunards à deux minutes de la fin du match.

Spedding (Asm Clermont)Rugbyrama

Ce quatrième succès consécutif en Champions Cup, le treizième d’affilée face à une équipe anglaise au Michelin, est parfait sur le plan comptable. Une victoire à l’anglaise, sans essai, mais qui permet à Clermont de prendre le large à la première place de la poule 2 (18 points). Pire, cela provoque la rétrogradation des Saracens en troisième position malgré leur bonus défensif (11 points). Car les Ospreys ont gagné avec le bonus offensif contre Northampton (32-15) et sont les nouveaux dauphins de l’ASM (13 points). Autant de calculs dans lesquels les Clermontois ne devraient pas avoir à s’embarquer car ils ont clairement un pied en quart de finale.