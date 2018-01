Botia : “J’aime beaucoup ces supporters”

Rugbyrama : Levani, vous pouvez vous qualifier pour les quarts de finale de Champions Cup dimanche dès votre première participation. Comment prenez-vous la chose ?

Levani Botia : La saison dernière, nous avions déjà marqué l’histoire avec un quart de finale puis une demi-finale de Challenge Cup. C’est un nouveau défi qui se présente, afin de marquer encore l’histoire du club. Nous pouvons le faire.

Qu’est-ce que ça signifie pour vous ?

L.B : Quand je suis arrivé en France des Fidjis, en 2014, je ne comprenais pas le fonctionnement des compétitions en France et en Europe mais à présent ça va, je sais ce que c’est. La Rochelle est le premier gros club de ma carrière, c’est un challenge important de grandir en même temps que lui.

Il n’y a pas à réfléchir. Il faut l’emporter contre les Harlequins, n’est ce pas ?

L.B : Ce sera dur, mais si nous gagnons, nous pouvons écrire une nouvelle page. Cette semaine, c’est un bonus de jouer à la maison, nous ne pouvons pas perdre ce match.

Levani Botia (La Rochelle)Icon Sport

Les supporters rochelais semblent avoir fait de vous l’un de leurs préférés. Ça vous touche ?

L.B : Ça m’encourage à réaliser de grosses performances. Parfois, j’oublie ce qui se passe dans les tribunes, parce que je suis concentré. Mais les joueurs m’interpellent, ils me disent “Hé ! Ils crient ton nom !” (rires). J’aime beaucoup ces supporters, la façon dont ils nous suivent, qu’on perde ou qu’on gagne. Quand je joue à domicile, je suis très heureux d’évoluer devant nos supporters. Même quand le match est compliqué, j’aime les voir après, ou avant la rencontre.

Que répondez-vous à ceux qui disent que vous êtes le meilleur joueur du championnat, voire du monde ?

L.B : Non, je ne suis pas d’accord (sourire). Dans l’équipe, certains plaisantent avec et me font rire en me disant “tu es le meilleur !”. Non, le rugby, c’est une équipe, c’est un travail collectif. Moi, je suis focalisé sur ce que j’ai à faire, attaquer, défendre.

Levani Botia (La Rochelle)Icon Sport

Vous semblez en pleine possession de vos moyens, c’est aussi ce que vous ressentez ?

L.B : Pour le moment, oui. Je me prépare toujours de la même manière en me concentrant uniquement sur les matchs. Mais j’apprends beaucoup auprès de de joueurs qui ont une grosse expérience comme Victor Vito, Jason Eaton, ou Uini Atonio. J’apprends d’eux.

PROPOS RECUEILLIS PAR ARNAUD BEBIEN