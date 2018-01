Bastareaud, le dérapage verbal

Ce dimanche, contre Trévise, le trois-quarts centre de Toulon, Mathieu Bastareaud, ne s'est malheureusement pas fait seulement remarquer pour sa belle performance sportive qui a contribué au large succès du RCT lors de cette cinquième et avant-dernière journée de la phase régulière.

Le coup de sifflet final était tout proche et la victoire bonifiée varoise assurée quand le capitaine rouge et noir a totalement dérapé verbalement. En effet, à la 79e minute et à la suite d'une échauffourée, Bastareaud a alors lancé un "Fucking faggot" au troisième ligne adverse Sebastian Negri. Ce que l'on peut traduire par un inélégant "Sale pédé". Des paroles que l'on peut aisément distinguer grâce au micro de l'arbitre de la rencontre et qui font déjà le tour des réseaux sociaux.

L'ancien ouvreur Andy Goode a notamment réagi rapidement sur Twitter.

Sur le coup, Bastareaud n'a pas été sanctionné mais il pourrait être cité pour ces insultes. Dès lors, l'international français risquerait une suspension au plus mauvais moment. Ainsi, alors que son nom revenait avec insistance pour faire partie du groupe du XV de France en vue du Tournoi. Cette affaire pourrait l'en priver.

L'EPCR s'est saisi du dossier quelques heures après le match et a décidé d'ouvrir une enquête.