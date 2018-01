Azéma : "On n’a pas joué en équipe"

Rugbyrama : On peut parler de soirée cauchemardesque avec cette large défaite, alors que vos joueurs avaient pourtant entamé le match de la meilleure des manières en inscrivant deux beaux essais...

Franck Azéma : On mène rapidement, mais à chaque fois que nous avons marqué, nous leur avons permis de revenir au score, puis de nous repasser devant. Ce soir, on n’a pas joué en équipe et ce qui m’agace, c’est ce manque d’envie collective. On n’a pas travaillé pour les autres, on n’a pas fait les efforts nécessaires en défense, dans les soutiens. Il y avait la place de se qualifier dès ce soir, et on se remet la pression en vue de la semaine prochaine. Chacun a joué sa petite partition, fait sa petite brèche et jeté le ballon en l’air… Il n’y avait rien de consistant, et c’est ce qui m’inquiète.

Au final, le paradoxe, c’est d’avoir perdu cette rencontre pour avoir affiché moins d’envie qu’uin adversaire qui n’avait pourtant plus rien à jouer...

F.A. : Les joueurs de Northampton ont été pragmatiques. Leur état d’esprit a été irréprochable, et heureusement que cela existe encore dans notre sport. Ce soir, en quelques minutes, on a gâché l’opportunité d’aller chercher notre qualification. La seule bonne nouvelle, c’est que nous avons encore notre destin entre les mains.

Northampton vs ASM Clermont (Crédit Photo : EPCR)Rugbyrama

Les difficultés constatées dans le secteur du jeu aérien, sous les renvois et les ballons de récupération, sont-elles imputables à ce manque d’envie ?

F.A. : Oui. Parce que quand tu te livres complètement, quand tu t’imposes devant l’adversaire, les bons rebonds sont pour toi. C’est un sport de combat collectif dans lequel il faut se battre pour l’équipe et ce soir, je n’ai pas senti ça chez tout le monde.

Vous avez en outre enregistré une autre mauvaise nouvelle avec la blessure au genou droit d’Arthur Iturria...

F.A. : Je ne veux pas trop m’avancer, mais à priori, il s’agirait plutôt d’une grosse contusion et cela ne serait pas trop grave.