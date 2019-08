Challenge Vaquerin : les résultats de la 2ème journée

Provence Rugby - Carcassonne : 33-19

Provence Rugby remporte logiquement son deuxième match amical de la saison face à Carcassonne (33-19). Une semaine après avoir battu Valence-Romans, les joueurs de Fabien Cibray sont venus à bout des Audois sous la chaleur aveyronnaise de Camarès en ouverture de la deuxième journée du challenge Vaquerin.

L’US Carcassonne prenait les commandes du match dès la 3e minute de jeu après un essai au ras de son demi de mêlée Carol Rainaud après un bon travail de ses avants à la suite d’une pénaltouche. Il fallait quelques minutes aux joueurs de Provence Rugby pour se rôder, les fautes de mains se succédant. Mais après une nouvelle perte de balle, l’ailier audois Jone Tuva perdait le ballon, récupéré par Andrège Charlat qui aplatissait seul. Au retour de la pause fraîcheur, les joueurs de Fabien Cibray réalisaient une première belle séquence collective qui voyait Baptiste Delage transpercer pour transmettre à Narumasa. Andrège Charlat terminait l’action sous les perches.

Après plusieurs tentatives infructueuses, Carcassonne concrétisait sa domination dans les ultimes secondes de la première période par l’intermédiaire de son ailier Benoit Jasmin après un gros travail de ses avants. Sous la chaleur aveyronnaise, les organismes étaient mis à rude épreuve et certaines longes séquences de jeu laissaient des traces des deux côtés.

En deuxième période, le rythme retombait, conséquence notamment des larges revues d’effectif entamées par les deux coaches. Hikairo Forbes (53e) puis Jo Edwards venaient sceller le succès des joueurs de Provence Rugby, tandis que Maxime Castant venait réduire la marque pour les Audois après un carton jaune reçu par Navrozashvili. Lucas Poirson venait inscrire un tout dernier essai pour Provence Rugby en fin de match, fixant ainsi le score à 33-19 en faveur des Noirs.

Montpellier - Agen : 19-14

Sous le soleil de Camarès, puis sous un ciel qui s'est petit à petit couvert, Montpelliérains et Agenais ont essayé de continuer la mise en place de leur projet de jeu, à moins de deux semaines de la première levée du Top 14. Bien sûr, il y eut beaucoup de déchets des deux côtés notamment lors d'un premier acte assez terne, marqué par de nombreux mauvais choix et des fautes de mains importantes près des lignes.

Toutefois, l'engagement ne manqua pas à l'image d'un Bismarck Du Plessis toujours aussi rageur au contact et pénible dans les rucks tout comme Martin Devergie. Agen ne fut pas en reste de ce côté avec Sam Vaka, précieux défensivement notamment.

Après cette mise en route de 40 minutes, le jeu se débrida quelque peu lors du deuxième acte avec tout d'abord une percée de Lamoulie à la 52ème minute. Montpellier réagissait par son ailier de poche, Gabriel N'Gandebe parfaitement servi à la 57ème par Darmon, après une percée de Yvan Reilhac (7-0). Les Agenais, piqués au vif, réagissaient par Sadie à la 63ème (7-7). Avant de même prendre l'avantage sur une pénalité vite jouée par Puletua (7-14).

La fin de match, animée, voyait des relances de près de 70 mètres des deux côtés et un sauvetage in extremis de Lamoulie sur un coup de pied contré. Le capitaine lot-et-garonnais se mettait à la faute sur une séquence de dribbling de Darmon et recevait un carton jaune. Montpellier, nullement résigné revenait grâce à un essai de Nadolo à la 79ème (12-14). Bouthier manquait la transformation mais les Cistes bénéficiaient d'une dernière cartouche après un arrachage du ballon de Julien Ledevedec sur Malino Vanaï. N'Gandebe mettaient les gaz sur trente mètres et servaient parfaitement Tournebize.

Ce dernier plantait l'estocade fatale (19-14). Une semaine après un premier succès à Millau contre Brive (29-21) Montpellier signe un deux sur deux avec cette victoire. De bon augure avant d'affronter Toulon dans une semaine à Bastia pour le troisième match de préparation. Pour Agen, le bilan est plus contrasté (un nul face à Mont-de-Marsan, et une défaite ce vendredi soir donc), mais il n'enlève en rien les belles dispositions affichées, notamment en conquête, face à un gros poisson de la division.

Enzo Diaz avec Clément Argoud