Colomiers - Nevers : 21-14

Colomiers remporte logiquement cette rencontre. Appliqués et très bien en place, les hommes de Fabien Berneau et Julien Sarraute valident leur préparation studieuse. Dans le sillage d'une charnière Gori – Soulan très intéressante dans l'animation et la gestion du jeu, Colomiers a mis Nevers sous l'éteignoir, empêchant la plupart du temps aux flèches Naqiri, Herry et Derrieux de prendre leurs aises.

Avec Josaia Raisuqe placé en troisième ligne à l'entame du match, les avants neversois n'ont pas eu le rendement escompté et se sont vus dominés par leurs adversaires, en mêlée fermée notamment. À noter que tous les points de la rencontre ont été inscrits en première période. Un essai de pénalité et deux réalisations de Grégoire Maurino et Josua Vici ont contribué au bonheur des Haut-Garonnais.

Nevers a profité d'un bref sursaut d'orgueil au cœur de la première période pour marquer par Rudy Derrieux et Joris Cazenave. Insuffisant pour gagner mais ce match sera une bonne base de travail avant la reprise du championnat.

Castres - Mont-de-Marsan : 29-12

Le Castres olympique a tenu son rang. Pour son premier match de préparation, et malgré un effectif amputé de sept mondialistes (Urdapilleta, Nakosi, Mafi, Fa'anunu, Vaipulu, Paris et Tierney), les protégés de Mauricio Reggiardo, Stéphane Prosper et Patrick Furet ont pris le meilleur sur Mont-de-Marsan, club de Pro D2. Le score est anecdotique mais l'adage dit que l'on construit mieux sur des victoires.

Celle-là fera du bien au collectif castrais, qui était là pour se jauger et trouver ses premiers repères collectifs. Pari réussi. Déjà, les Tarnais ont proposé de très belles choses. On a vu un Armand Batlle très en jambes, auteur de deux essais et d'une passe décisive en une mi-temps. Les premiers pas de Thomas Fortunel à l'ouverture furent aussi intéressant même si le jeune transfuge de Montauban a connu deux échecs dans ses tentatives de transformation.

En deuxième période, le jeu des changements a contribué à faire chuter drastiquement le rythme du match. Et c'est au petit trot que les Castrais validaient ce premier succès de la nouvelle ère Reggiardo – Furet – Prosper, après un essai de Lucas Tharin. Mont-de-Marsan, par Brayer, fermera le score sur un dernier baroud d'honneur.

David Bourniquel