Challenge Vaquerin : coup d'envoi ce jeudi

C’est peut être unique au monde. Un hommage rendu à un joueur par des clubs dont il n’a jamais porté les couleurs. Le Challenge Vaquerin, c’est l’histoire d’une révérence qui dure depuis presque trente ans. Depuis ce jour maudit de 1993 qui a vu la disparition d’Armand Vaquerin, le pilier gauche emblématique du "Grand Béziers" et de l’équipe de France (26 sélections). Très vite après le drame, la question de rendre hommage à Armand a été une évidence pour ses amis du Rugby Club du Rougier, le club de Camarès, songent immédiatement à organiser un match en sa mémoire.

Ce sera Béziers - Pézenas, en août 1994. Un match sec pour lancer une formule qui ne cessera d’évoluer, passant de deux à quatre équipes participantes avant d’en compter jusqu’à douze. Pour cette édition 2019, la 26e du nom, ce ne sont pas moins de onze clubs qui fouleront les pelouses bucoliques des trois villages mobilisés pour l’organisation (Saint-Affrique et Camarès en Aveyron, Lacaune dans le Tarn).

Car au fil du temps et des éditions, le Challenge s’est structuré. Forte de ses 230 000 € de budget, l’association "Challenge Vaquerin" qui gère le tournoi a étoffé la panoplie de son offre, jusqu’à offrir un concept "clés en mains" aux clubs désireux de profiter des charmes de l’Aveyron pour s’y établir en stage de préparation. Les grosses écuries de Top 14 et de Pro D2 peuvent ainsi jouir des installations mises à leur disposition (hôtels, ancienne école EDF) tout en profitant du calme de ces lieux de villégiature retirés du monde. Les joueurs et les staffs peuvent se concentrer sur le rugby et seulement sur le rugby puisque les membres de l’organisation s’occupent de tout pour les mettre dans les meilleures conditions possible.

Cette édition débute ce jeudi soir à Sainte-Affrique avec deux affiches alléchantes : Castres/Mont-de-Marsan et Nevers/Colomiers. Les présentations des rencontres de ce vendredi qui se dérouleront à Camarès (Agen-Montpellier à 18h30 et Aix-en-Provence-Carcassone à 16h30) sont à retrouver dans Midi Olympique, avec l'ensemble des autres rencontres amicales d'un week-end chargé avec dix matchs au programme.

