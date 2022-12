Samedi dernier, la Section paloise s’est inclinée 16-21 face aux Cheetahs, lors de la première journée de Challenge Cup. Devant au score pendant une grande partie du match, les Béarnais ont vu les garçons d’Hawies Fourie reprendre l’avantage, à six minutes de la fin, grâce à deux pénalités de Ruan Pien (74e) et Siya Masuku (78e).

Sur le renvoi après la pénalité de Masuku, les Cheetahs récupèrent le ballon et font tourner la montre à l’entrée de leurs 22 mètres. Sur le dernier ruck (80’08), Reece Hewat tente de gratter la balle, les Palois demandent la pénalité, mais Sam Grove-White, l’arbitre de la rencontre, ne siffle pas et Siya Masuku dégage en touche. Fin du match. Le public du Hameau gronde. Comme il en a l’habitude, après chaque match, le manager palois, Sébastien Piqueronies, vient pour serrer la main de l'arbitre principal. Piqueronies lui tient le bras droit tandis qu’il lui serre la main et Sam Grove-White s’en détache brusquement.

Le manager de Pau risque entre 24 et 96 semaines de suspension

Interrogé, à ce sujet, en conférence de presse après la rencontre, l'entraîneur de la défense palois, Antoine Nicoud, avait déclaré : “Je n’ai pas vu ce qu’il s’est passé d’où j’étais. Il y a une dernière décision un peu contraire… Je pense qu’il s’est trompé.” Ce mardi matin, l’EPCR a annoncé, via un communiqué, que Sébastien Piqueronies est “soupçonné d’avoir agressé physiquement l’arbitre”. Il risque entre 24 et 96 semaines de suspension.

L’Anglais Jeremy Summers et les Irlandais Gordon Black et David Humphreys ont été nommés pour former la Commission de discipline indépendante et l'audience aura lieu mercredi, par visioconférence. Au cours de celle-ci, Messieurs Summers, Black et Humphreys devront décider si, à leurs yeux, la poignée de main de l'ancien sélectionneur des U20 peut être considérée comme une réelle agression. Contactée, la Section paloise s’est refusée à tout commentaire, avant la commission de discipline de demain.