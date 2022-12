Les critiques envers les clubs français engagés en Challenge Cup ne sont pas prêtes de disparaître. En effet, le bilan des Tricolores dans la compétition dès cette première journée n’est pas vraiment glorieux.

Pire, certains représentants du Top 14 ont été sévèrement corrigés. Ce samedi soir, le CAB a encaissé un cinglant 41-0 sur le terrain des Blues de Cardiff. Avec une équipe fortement remaniée et très jeune, les Brivistes ont encaissé la bagatelle de sept essais dans la capitale galloise.

Ce dimanche, c’est l’Aviron bayonnais qui a souffert lors de cette première journée. Là aussi, le staff basque avait décidé de laisser ses cadres au repos. Résultat, les Scarlets de Llanelli se sont baladés sur leur pelouse. L’essai de Thomas Acquier a sauvé l’honneur pour l’Aviron, qui s’est incliné 39-7 et ne débute pas sa campagne européenne de la meilleure des manières. Les Basques recevront Trévise la semaine prochaine pour tenter de réagir.

Pau et l’Usap trop justes

Ce vendredi soir, c’est Perpignan qui a eu l’honneur d’ouvrir le bal des Tricolores, en même temps que le Stade français. Les Catalans n’ont malheureusement pas fait le poids face aux Bears de Semi Radradra. Après un début de match cauchemardesque, les Usapistes n’ont pas réussi à revenir dans la partie sous des conditions très compliquées et doivent essuyer une défaite 19-5.

Le lendemain, la Section paloise est passée proche d’un succès face aux Sud-Africains des Cheetahs. Longtemps devant au score, Pau a cédé dans la dernière partie de la rencontre pour finalement s’incliner 21-16 au Hameau.

Toulon et le Stade français sauvent l’honneur

Il y a tout de même quelques points positifs à retenir de cette première journée, et ils nous viennent de la capitale et du Var !

En même temps que l’Usap, le Stade français s’est difficilement défait des Italiens du Benetton Trévise. Une victoire 24-14 avec notamment un exploit personnel de Nadir Megdoud. Malmenés jusqu’à la demi-heure de jeu, les Parisiens ont ensuite accéléré pour bien débuter cette Challenge Cup.

Les Toulonnais ont imité le Stade français vingt-quatre heures plus tard. Et pourtant, les Varois ont dû attendre la soixante-quinzième minute et un essai de Gaël Dréan pour faire tomber les Zebre de Parme. Eux aussi en Italie avec un quinze de départ largement remanié, les Toulonnais ont tout de même pu compter sur l’apport de Dan Biggar pour arracher la victoire.