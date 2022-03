On n’a pas un pied et demi, mais deux pieds en Pro D2. Il faut arriver à dire les choses franchement. Continuer à se dire “tant qu’il y a des matchs, il reste une lueur d’espoir”, c’est se raconter des blagues. Un rêve s’efface ce soir. C’est un jour malheureux pour les joueurs, les supporters et le club dans son ensemble. Il y avait, cet après-midi, une magnifique ambiance à Aguiléra. Ça montre bien qu’il y a un public pour ce sport au niveau professionnel.

Ce qui va être prépondérant maintenant, ce sont les deux mois qu’il nous reste, pour rebondir, construire la suite et redémarrer, sans doute, au niveau en dessous. Pour arriver à ce jour malheureux, il y a eu des jours heureux comme la montée. Ça fait trois ans qu’on vit ensemble. On entend souvent “le groupe vit bien”. Chez nous, c’est une réalité, c’est notre fonds de commerce, c’est ce qui nous a permis d’arriver jusqu’à ce niveau-là. On va essayer de vivre à fond les deux mois qu’il reste.

Chaque semaine sera un challenge pour profiter des matchs à ce niveau-là. Ce soir, je ne suis pas abattu, mais c’est un constat réaliste. Les garçons n’ont pas à rougir, on est fier et il faut acter que c’est notre réalité. Elle est telle qu’elle est. Il faut continuer de vivre et avancer.