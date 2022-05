À eux deux, ce sont six Champions Cup - autrefois appelées H Cup - et une domination sans partage sur le rugby européen des années 2010. Toulon et les Saracens sont de véritables monuments, des monstres sacrés. Deux clubs prestigieux qui se sont disputé la couronne européenne si souvent, qu'il est désormais difficile de les retrouver cette saison dans une position qui n'est sûrement pas la leur.

Parce que oui, après avoir raflé la Champions Cup en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019, Toulonnais et Londoniens se retrouvent en demi-finale... de Challenge Cup. Une compétition qui vaut, bien sûr, son pesant de cacahuètes, mais qui n'a aucunement la renommé de sa grande sœur. Si nous vous avions dit ça il y a six ou sept ans, vous auriez été surpris non ? Le truc, c'est qu'en peu d'années, ils s'est passé beaucoup de choses pour les deux clubs.

Un changement de génération

Après avoir connu sa génération dorée, avec des joueurs tels que Sir Jonny Wilkinson, Drew Mitchell, Matt Giteau ou encore Bakkies Botha et Steffon Armitage - qui ont glané le triplé historique ainsi qu'un Brennus - le RCT a beaucoup changé. Au niveau des joueurs déjà, "Wilko" prenait sa retraite quelques mois avant les départs de Bakkies Botha, Carl Hayman, Ali Williams, Chris Masoe ou encore David Smith. En 2016, les champions d'Europe en titre arborent donc déjà un visage largement différent, et cela se ressent sur le terrain.

Top 14 - Jonny Wilkinson et Matt Giteau ont mené les Toulonnais à un triplé historique en HCUP, et à un titre en Top 14Icon Sport

C'est une inévitable chute qui est enclenchée. Alors que les Saracens - dont nous parlerons après - prennent le pouvoir en Europe, le RCT est éliminé en quart de finale de Champions Cup deux ans de suite et ne parvient plus à dominer le championnat. Entre-temps, Bernard Laporte est parti et les entraîneurs se succèdent. Dominguez, Ford, Cockerill, Galthié passent, sans résultats concluants. En 2018-19, pour la première saison de Patrice Collazo en tant qu'entraîneur, le RCT termine 9e de Top 14 et est éliminé dès la phase de poule de Champions Cup.

Un véritable tremblement de terre : Toulon ne joue aucune phase finale. Dans le même temps, un changement de dirigeants a lieu. Bernard Lemaître investi massivement dans le club, devient actionnaire majoritaire et remplace Mourad Boudjellal à la présidence du club en 2020. Par la suite, avec l'apparition du Covid-19, Toulon finit quatrième d'un championnat tronqué et échoue en finale de la Challenge Cup. Les Rouge et Noir manquent le coche de justesse en championnat l'année suivante, en s'inclinant à Castres lors de la dernières journée.

La chute brutale des Saracens

C'est ce qui provoque d'ailleurs la qualification du RCT pour la Challenge Cup "seulement" cette saison, et donc leur présence face à des "Sarries" pour qui la chute n'a pas été la même. Si Toulon a lentement coulé au classement à cause des résultats sportifs et d'un chamboulement d'effectif, les Anglais ont vécu ça beaucoup plus brutalement. C'est administrativement que les Londoniens ont sombré, en 2020.

Alors qu'ils étaient au sommet et qu'ils possédaient de nombreux internationaux, les Saracens sont lourdement sanctionnés par la RFU pour avoir dérogé au "Salary Cap", en 2020. Ainsi, ils ont été condamnés à une année de purgatoire en Championship (deuxième division). Malgré cela, le club du nord de Londres a pu conserver de nombreux joueurs comme Maro Itoje, les frères Vunipola, Jamie George ou encore Owen Farrell, ce qui leur a permis de survoler le championnat et de remonter directement.

Premiership - Saracens champions de Premiership en 2019Icon Sport

Cette saison, qui est donc celle du retour dans l'élite anglaise, les Saracens doivent passer par la case Challenge Cup, alors qu'ils sont d'ores et déjà assurés de disputer la grande coupe d'Europe la saison prochaine. Dans leur soif de revanche, les "Sarries" veulent désormais rafler la Premiership, mais aussi cette fameuse Challenge Cup.

Fait intéressant d'ailleurs, ces deux habitués de Champions Cup n'ont jamais gagné la Challenge Cup, puisqu'ils n'y ont que très peu participé. Tous les deux favoris au début de la compétition, ils se retrouvent désormais ce samedi à Mayol (21h) pour en découdre. Comme au bon vieux temps.