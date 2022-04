⭐️⭐️⭐️ Saracens, Toulon

Les Saracens font office d'épouvantail dans cette compétition. Leur effectif est taillé pour aller jusqu'au sacre tant il regorge de « top joueurs ». Cela marquerait à merveille leur retour au premier plan après leur relégation administrative. Quant à Toulon, après avoir connu de grandes difficultés en début de saison (mauvais résultats, fronde des joueurs menant au départ de Patrice Collazo...), le groupe a trouvé une deuxième jeunesse ces dernières semaines, grâce au retour conjugué des internationaux et des blessés. Et quand on connaît le savoir-faire européen du RCT...

⭐️⭐️ Lyon, Edimbourg, Wasps, Glasgow

Malgré ses difficultés en championnat, dans lequel il accuse trois points de retard sur le top 6, le Lou n'a pas mis de côté la Coupe d'Europe. La fin d'un cycle annoncée avec les départs de Pierre Mignoni, Charlie Ngatai et Pierre-Louis Barassi entre autres pourrait donner un surplus de motivation aux Lyonnais en Challenge Cup. La composition rouge et noir a d'ailleurs de quoi faire rêver leurs supporters ! Par ailleurs, les deux formations écossaises, fortes de nombreux éléments du XV du Chardon, semblent en mesure de créer la surprise. Tout comme les Wasps, largués en championnat, qui peuvent rendre leur fin de saison excitante.

⭐️ London Irish, Gloucester

Ce serait véritablement une surprise. Mais après tout, la Coupe d'Europe nous en réserve son lot chaque saison. Et les clubs anglais sont souvent capables du meilleur dans ce genre de rencontre à élimination directe.