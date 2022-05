Il y aura une deuxième équipe française dans le dernier carré de cette Challenge Cup. Après la qualification du LOU ce samedi après-midi, c’est au tour du RCT d’arracher son billet pour les demi-finales après sa victoire face au London Irish (19-18). Après un début de match très compliqué et en étant derrière au score à la mi-temps, les coéquipiers de Charles Ollivon ont construit leur succès en seconde période, avec un essai du troisième ligne français et un 5/6 au pied de Louis Carbonel. L’exploit d’Arrundell en toute fin de rencontre, qui a laissé sa carte de visite à la défense toulonnaise pour inscrire le deuxième essai des Anglais, n’aura pas suffi au London Irish.

Le début de match fut nettement à l’avantage des Londoniens. Les visiteurs avaient la main sur le ballon et ont su concrétiser leur possession en inscrivant le premier essai de la partie par l’intermédiaire de Tuisue. Paddy Jackson, qui avait déjà passé une pénalité, transforme l’essai et permet à London Irish de mener 10-0. Il faudra attendre la 20e minute de jeu pour voir une révolte des Toulonnais, qui vont commencer à mettre la main sur le ballon et vont enfin réussir à pousser à la faute les Anglais. Après un premier échec face aux perches, Louis Carbonel va passer deux pénalités et Toulon va rentrer aux vestiaires avec un retard de 4 points (6-10).

Toulon s’est fait peur jusqu’au bout

Dès le début de la deuxième mi-temps, Louis Carbonel va passer une pénalité et Toulon va revenir à un point (9-10). Les hommes de Franck Azéma vont mettre la marche avant et multiplier les temps de jeu, poussant les adversaires à la faute à de multiples reprises. Pour un plaquage haut sur l’ouvreur toulonnais, Gonzalez va écoper d’un carton jaune et Toulon va profiter de cette supériorité numérique. Une relance de Baptiste Serin dans son propre camp et un relais de Gervais Cordin vont emmener les Rouge et Noir jusque dans les 22m adverses. Un ruck se forme au centre des 22m des Anglais, et Charles Ollivon en profite pour récupérer le ballon et va inscrire sans opposition l’essai de la gagne entre les poteaux. Mayol exulte, Carbonel tranforme et les Toulonnais prennent l’avantage pour la première fois de la rencontre (16-10 à la 60e).

En toute fin de rencontre, le score est de 19-13 pour Toulon, à la suite d’une pénalité passée de chaque côté, quand Villière expédie un long jeu au pied dans les 5m de London Irish. Sous la pression de l’ailier international français, Phipps transmet à Arundell, qui va tout simplement traverser le terrain en mystifiant toute la défense toulonnaise et va aplatir en coin ! Il reste alors 3 minutes à jouer et Paddy Jackson a le ballon de la gagne au bout du pied. L’ouvreur rate la transformation, le score reste à 19-18 et Toulon arrache de justesse une place dans le dernier carré de la Challenge Cup.