On ne sait pas s'il faut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. À l'issue de la phase de poules de la Challenge Cup, trois des six clubs engagés sont qualifiés, Toulon, Lyon et Biarritz. Mais vous l'avez compris, trois autres sont éliminés, il s'agit de Perpignan, Pau et Brive. Les trois premiers cités, en plus de voir la phase finale de la compétition, vont recevoir en huitième de finale.

Le RCT accueillera Trévise le week-end prochaine, Biarritz les Wasps et Lyon se frottera aux Warriors de Worcester à Gerland. Un quatrième club tricolore est venu se glisser dans ce tableau. Reversé de la Champions Cup, le Castres olympique aura fort à faire puisqu'il se déplacera sur la pelouse des London Irish pour tenter d'accrocher un billet pour les quarts.

Le tableau complet des huitièmes de finale !

H1 : Lyon - Worcester

H2 : Toulon - Trévise

H3 : Édimbourg - Bath

H4 : Gloucester - Northampton

H5 : Saracens - Cardiff

H6 : Biarritz - Waps

H7 : London Irish - Castres

H8 : Newcastle - Glasgow

Toulon-Castres en quarts ?

Au-delà des affiches des huitièmes de finale, on connaît également quelles équipes peuvent se croiser en cas de qualification ! Et cela pourrait bien nous offrir un duel 100% tricolore. En effet, Castrais et Toulonnais pourraient se croiser en quart de finale. Ce serait alors sur la pelouse de Mayol, puisque le RCT est très bien placé à l'issue des poules. Lyon défiera Newcastle ou Glasgow en cas de qualification et pour le BO, ce sera Édimbourg ou Bath.

Les potentiels quarts de finale (6,7 et 8 mai) :

1 : Lyon-Worcester / Newcastle-Glasgow

2 : Édimbourg-Bath / Biarritz-Wasps

3 : Toulon-Trévise / London Irish-Castres

4 : Gloucester-Northampton / Saracens-Cardiff

Et pour finir, les demi finales potentielles (13,14 et 15 mai), qui, si la logique est respectée, pourrait nous offir un duel Toulon-Saracens à Mayol qui sentirait bon la dernière décennie en Champions Cup.

Quart de finale 1 / Quart de finale 2

Quart de finale 3 / Quart de finale 4

La finale de Challenge Cup est prévue le vendredi 27 mai prochain au Stade Vélodrome de Marseille !