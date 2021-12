Depuis ce mardi après-midi, les réactions s'enchainent sur les réseaux sociaux après que le BO ait dévoilé sa nouvelle tunique. Un maillot rose pétard encore jamais vu dans l'histoire du Biarritz olympique et qui a fait énormément réagir. Le compte officiel des Miarritzeko Mutilak, l'association des jeunes supporters n'y va pas par quatre chemins : "Il ne respecte donc pas le Biarritz olympique, crache sur l'institution pour ses petits intérêts personnels". Un message envoyé à la direction du club basque, et plus particulièrement Jean-Baptiste Aldigé, le président du BO.

À plusieurs reprises, des supporters ont désigné ce maillot comme "honteux", estimant "que l'identité basque est détruite à petit feu". Chacun se fera son avis sur cette tunique, qui aura au moins le mérite de faire parler d'elle. Pour rappel, le Biarritz olympique débute sa campagne européenne ce samedi sur la pelouse des Zebre, coup d'envoi prévu à 14 heures.