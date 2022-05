C’est une nouvelle étape franchie vers Marseille sur le chemin d’un LOU déterminé dans cette Challenge Cup. Après avoir écarté Worcester devant son public, il a remis ça face à Glasgow, toujours à domicile, avant de retrouver ses supporters le week-end prochain face aux Wasps pour essayer de décrocher une place en finale. Mais dans ce quart, il a fallu renverser des Warrios longtemps en tête et qui ont longtemps inquiété un Lyon en mode diesel. Et c’est dans la dernière ligne qu’il a atteint sa vitesse de pointe, pour s’imposer.

Avant le match, le staff lyonnais avait prévenu, il fallait s’attendre à une partie du niveau de la Champions Cup – donc du niveau international – et malgré ses absents, les Warriors ont montré ce visage. D’entrée, l’énergie du LOU n’a pas suffi, car c’est bien l’expérience de Glasgow qui a parlé, entre réalisme et parfaite adaptation à l’arbitrage. Glasgow a scoré une première fois par l’intermédiaire de McKay, plus rapide sur un coup de pied à suivre (6e). Cette expérience écossaise a trouvé une autre illustration avant la pause, au moment où Forbes est venu conclure en bout de ligne après plusieurs renversements pour créer le décalage (40e), et ainsi remettre les siens devant juste avant de retourner aux vestiaires.

Car Lyon était parvenu à se relancer par l’intermédiaire de Baptiste Couilloud, malin pour jouer une pénalité à la main et franchir la ligne (36e). Néanmoins, on a senti un LOU un temps frustré par son indiscipline, et buter sur une défense solide, cherchant les solutions pour contourner un bloc dense, capable également de rapidement se projeter en contre.

Davit Niniashvili voit double

Ce n’est qu’après la pause que Lyon a trouvé la voie, fort de sa confiance retrouvée depuis trois rencontres et d’un état d’esprit conquérant qui témoigne d’une réelle montée en puissance. Au sein d’un même match d’ailleurs. Car malgré un essai de pénalité concédé sur ballon porté (50e), plaçant le LOU avec un retard de 14 points, on a senti une forme de calme et d’assurance. Celle-ci s’est ensuite matérialisée par un 22-0 décisif ! Romain Taofifenua a montré le chemin en franchissant la ligne suite à une autre pénalité jouée vite par Doussain (56e). Puis c’est le jeune ailier géorgien Davit Niniashvili qui a fait le show, en inscrivant un doublé décisif, faisant se lever les 8 500 spectateurs présents à Gerland.

Après une première passe au large de Tuisova, c’est Barassi parti de la ligne médiane qui a permis à Niniashvili de s’illustrer d’une première course (62e), avant que l’ailier de poche ne soit à la réception d’un par-dessus de Doussain (76e) afin de faire le break. Et de permettre à l’équipe de Pierre Mignoni de continuer à croire en son rêve de jouer la finale à Marseille.