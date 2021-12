Sur le coup d'envoi donné par l'ouvreur Will Haydon-Wood, les Warriors cafouillent le ballon, qui rebondit favorablement en direction de Max Wright, bien placé en bord de touche. Ce dernier conclut sa course en aplatissant en coin, et signe là un nouveau record européen.

Le précédent record était détenu par le demi de mêlée des Bristol Bears, Harry Randall, qui s'était distingué au bout de 15 petites secondes lors de la finale de Challenge Cup 2020, contre Toulon.