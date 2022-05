Le week-end passé, le doublé de Jiuta Wainiqolo face à Pau finissait de semer le doute dans l’esprit de Franck Azéma. Cheslin Kolbe blessé, c’est l’ailier fidjien qui avait repris le flambeau sur l’aile droite du XV toulonnais, au mois d’avril dernier.

Remis en confiance par l’enchaînement des matchs, le Fidjien (23 ans) a dès lors livré des prestations remarquées, ayant presque fait oublier l’absence du champion du monde springbok sur la rade. "C'est super-triste pour lui (Kolbe), mais en même temps, ça veut dire qu'il va revenir en pleine forme et récupérer rapidement, nous avait récemment confié le champion olympique. Donc je vais devoir élever mon niveau afin d’aider l'équipe à se qualifier pour les phases finales de Top 14 et à jouer la Challenge Cup."

" Et pourquoi devrais-je me passer de Jiuta ? "

Le trois-quarts aile a joint la parole aux actes en inscrivant, entre autres, une merveille d’essai face au Saracens, ainsi qu’un importantissime doublé contre la Section paloise. De quoi donner des maux de têtes au staff varois, devant choisir entre la forme du moment et l’expérience de l’ancien Toulousain, le maillot floqué du 11 étant destiné à l’indéboulonnable Gabin Villière, et le numéro 15 à Aymeric Luc.

Car après plusieurs semaines d’absence (fracture du pouce), Cheslin Kolbe (28 ans) postulait en effet pour la finale de Challenge Cup (ce vendredi, face à Lyon). Après la victoire bonifiée obtenue en Top 14 samedi dernier, Azéma avait donc lui-même reconnu la - bonne - problématique que constituait ce retour. "Ce sont de bons problèmes, et pourquoi devrais-je me passer de Jiuta ?", avait lancé le technicien rouge et noir.

Villière - Kolbe ou Villière - Wainiqolo, voilà bien un problème de riche sur lequel son prédécesseur (Patrice Collazo) n’aurait pas craché. En conférence de presse à 24 heures de la grande finale, Azéma poursuivait : "C’était une bonne semaine, avec pas mal de soucis pour moi pour faire l’équipe, parce que tous les garçons sont là, et que l’infirmerie est quasiment vide."

Au terme de la réflexion, Azéma a finalement opté pour Kolbe et son expérience des grands rendez-vous. "Au-delà de son talent, Cheslin est un garçon qui a une grosse expérience. Il amène du tempérament dans l’équipe, c’est un gros compétiteur, un leader naturel. C’est bon d’avoir des garçons comme ça dans le vestiaire." De plus, si le Springbok est aligné malgré la concurrence au poste d’ailier, on peut considérer qu’il doit être à 100 % de ses capacités physiques.

Mais comme toute richesse est toujours bonne à prendre, Wainiqolo n’est pas écarté du groupe pour autant. Récompensé de ses très belles prestations, le souriant Fidjien sera présent sur le banc de touche au Vélodrome. Vendredi soir, une fois le coup d’envoi donné, Azéma aura donc encore le choix du roi au poste d’ailier. Jamais de trop, lorsqu’il s’agit de remporter un trophée.