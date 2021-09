Dans le Poule A, Toulon et Biarritz devraient se retrouver. Il vont se frotter à deux formations anglaises que sont les Newcastle Falcons et les Worcester Warriors, les Zebre de Parme complètent le groupe. Le RCT partira grand favori pour une qualification en huitième de finale.

L'autre promu en Top 14, Perpignan croisera, lui, la route de Lyon pour son retour en Challenge Cup, trois ans après. Les Catalans et les Rhodaniens feront face aux Dragons de Newport, à Gloucester et Trévise. À noter que dans ce groupe, trois formations sur cinq combattaient en Champions Cup la saison dernière.

Pour les deux dernières formations tricolores, Brive et Pau, la tâche s'annonce difficile. Brivistes et Palois affronteront les Saracens, les London Irish et Édimbourg dans la Poule C, trois des favoris à la victoire finale.

Voici selon nos informations les Poules de la Challenge Cup 2021/2022 :

POULE A : Toulon, Newcastle Falcons, Zebre Rugby, Worcester Warriors, Biarritz.

POULE B : Newport, Lyon, Gloucester, Benetton Rugby, Perpignan.

POULE C : London Irish, Édimbourg, Brive, Pau, Saracens.