Castres est éliminé de la Challenge Cup dès les huitièmes de finale, à l'instar de Biarritz, battu hier soir par les Wasps. Seul Lyon s'en est sorti vendredi soir, en disposant de Worcester.

David Darricarrère concédait : "Après cette première mi-temps catastrophique, on a demandé aux joueurs de gagner la deuxième mi-temps, au moins. Dans les vestiaires, on était en colère. Parce qu’on ne peut pas lâcher les matchs comme ça. On savait très bien qu’ils allaient jouer comme ça, mais on a rien produit offensivement et défensivement. En deuxième mi-temps on y a cru car on était mieux, les London Irish étaient moins bien, on tenait mieux le ballon mais on a recraqué en fin de deuxième à cause d’un fait de jeu, ce carton jaune après lequel on encaisse un nouvel essai. Après, on s’écroule. On fait 24-24 en deuxième mi-temps mais ce n’est pas suffisant."