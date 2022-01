Toulon n'a plus joué depuis près d'un mois. La dernière fois que les hommes de Franck Azéma ont foulé une pelouse c'était le 17 décembre face au Zèbre (28-14) et toujours en Challenge Cup. Et c'est un retour gagnant pour les Varois qui poursuivent donc leur chemin en Challenge Cup avec ce nouveau succès sur la pelouse de Worcester.

Dominant notamment en première période avec deux essais inscrits par Du Preez et Isa, le RCT s'est rapidement mis au diapason malgré le manque de rythme. Plus appliqués, plus incisif et supérieur dans la conservation de balle, Toulon a montré son envie de vouloir bien faire et marquer un retour à la compétition de la meilleure des manières.

En deuxième mi-temps, toujours dans la continuité de ce qui était proposé lors des quarante premières minutes, Toulon vient derrière la ligne anglaise par deux fois. Villière en bout de ligne puis Timani en puissance. Voila que les guerriers de la rade prennent le large au score, 34 à 9.

Faute de rythme et de souffle peut-être, ou tout simplement d'attention, les coéquipiers de Baptiste Serin se relâchent et encaissent deux essais coup sur coup. Deux erreurs défensives qui remettent dans le match leurs adversaires du jour. Neuf petits points d'écarts séparent les deux collectifs et Worcester y croit, forcément. Les Anglais poussent et prennent la pénaltouche, par deux fois. En vain.

Toulon tient bon jusqu'au coup de sifflet final et s'impose dans les bords du Severn.