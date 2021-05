Montpellier en finale de Challenge Cup !

Le premier quart d’heure aura été compliqué pour les Héraultais. Dominés et indisciplinés, ils ont encaissé un essai précoce de Tom Dunn en force au près. Mais peu à peu, les hommes de Saint-André sont rentrés dans leur demie, proposant notamment trois bonnes séquences de possession. C’est pourtant après un petit coup de pied par-dessus de Paillaugue pour Rattez que Camara a marqué le premier essai français après un retour intérieur de son ailier.



Spencer et Paillaugue, les demi-de-mêlées et buteurs ont nourri le score aux pieds, sauf que le Tricolores a eu davantage d’opportunités et s’est montré plus efficace. Voilà comment la pause a été sifflée sur le score de 16-10 en faveur des joueurs du président Altrad.

Le retour de Pollard !

Avant et après l’heure de jeu, trois événements ont été notables. Les Montpelliérains ont tout d’abord longuement défendu leur ligne avec courage, évitant un essai qui menaçait depuis 10 minutes. Ils n’ont en revanche pas pu éviter un carton jaune pour fautes répétées à Forletta. Enfin, l’ouvreur champion du monde sud-africain Handré Pollard est entré en jeu ! Au-delà d’être une bonne nouvelle pour le buteur revenu de sa longue blessure au genou, cela a aussi été un atout expérience pour le MHR pour cette fin de match et de saison.



Autre bonne nouvelle, les joueurs d’Hooper ont perdu nombre de lancers en touche importants dans les 22m adverses quand ils n’ont pas su concrétiser dans leur jeu de pilonnage près de la ligne. Heureusement d’ailleurs, car les Cistes ont complètement perdu la guerre de la possession, aussi en raison de sorties de camp compliquées aux pieds. Mais avec leur défense de fer, ils n’ont concédé aucun point. Surtout, dans la dernière minute, Handré Pollard, tel un symbole, a réussi la pénalité de la gagne pour signer son retour et ce succès 19-10.



Le Top 14 reprendra ses droits le weekend prochain pour ce Montpellier boosté par l'Europe avec la réception d’un autre demi-finaliste européen : La Rochelle. Sauf qu’il sera question de maintien cette fois.