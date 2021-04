La victoire du MHR, Agen ne passe pas les huitièmes... Nos pronos avec PARIONS SPORT en Ligne

Zebre - Bath

Pour ce premier match des 8e de finale de la Challenge Cup, le club italien de Zebre reçoit Bath au Stadio Sergio Lanfranchi. Qualifié après avoir fait match nul face à Bayonne et battu Brive de deux points, le Zebre Rugby Club n'est pas favori pour cette rencontre, après avoir subi une cuisante défaite contre l'Ulster 49 - 3. En face, se dresse Bath, qui n'est pas vraiment très bien engagé en Premiership (8e du championnat) et a perdu 33 à 36 face aux London Irish le week-end dernier.

Notre pronostic : Victoire de Bath

London Irish - Cardiff

Actuellement 6e du championnat anglais, les London Irish recevront les Blues de Cardiff pour le 8e de finale de la Challenge Cup. Le club londonien s'en est sorti de justesse face à Bath la semaine dernière et ont beaucoup souffert contre Sale en prenant un 41 - 13 la semaine encore avant. Les Blues, de leur côté, ne sont que quatrième de la Conférence B de Pro 14, avec huit victoires pour huit défaites mais sont sur une bonne dynamique après avoir remporté leurs deux derniers matchs.

Notre pronostic : Victoire de Cardiff

Montpellier - Glasgow

Le club français était dans le dur en Top 14 mais relève la tête petit à petit. Avec trois victoires d'affilées, les montpelliérains sont pleins d'enthousiasme, notamment après avoir fait tomber le Stade toulousain à Ernest-Wallon. De leur côté, Glasgow s'est offert une belle victoire, 46 à 25, face au Benetton Rugby de Trévise le week-end dernier. Le MHR en pleine montée en puissance à toute ses chances pour gagner cette rencontre de Challenge Cup.

Notre pronostic : Victoire de Montpellier

Ospreys - Newcastle

Les Falcons de Newcastle se déplacent au Liberty Stadium de Swansea pour affronter les Ospreys. Sans aucune victoire depuis quatre matchs, les joueurs de Dave Walder tombent à la 10e place du championnat de Premiership. Les Ospreys sont, quant à eux, troisième du Pro 14, en conférence A, à tout de même 28 points du deuxième Ulser mais on réussit à battre le Leinster, en tête de la compétition la semaine dernière. Le club gallois a aussi remporté ses deux matchs de Challenge Cup tandis que Newcastle n'en a gagné qu'un.

Notre pronostic : Victoire des Ospreys

Benetton - Agen

Toujours en quête de la moindre victoire en Top 14, le SU Agen n'a plus rien à perdre non plus en Challenge Cup. Lors de la deuxième journée de Challenge Cup opposant justement les deux équipes, des cas de Covid-19 avaient été détecté dans les rangs du club de Benetton Rugby, donnant la victoire d'office à Agen. Mais pour ce huitième, le club français et italien vont pouvoir s'affronter. Les joueurs de Trévise n'ont pas remporté un seul match non plus dans leur championnat de Pro 14 cette saison, mais à domicile, le club italien a peut-être l'avantage.

Notre pronostic : Victoire de Benetton

Dragons - Northampton

Après deux victoires d'affilées en Pro 14 face à Glasgow et Edinburgh, les Dragons reçoivent les Saints de Northampton pour ces 8e de finale de la Challenge Cup. Les Saints sont actuellement 5e de Premiership et sont allés gagner très largement, 62 à 14, la semaine dernière, face au dernier du championnat, Worcester. Une victoire qui doit forcément les renforcer avant cette rencontre de championnat européen.

Notre pronostic : Victoire de Northampton

Leicester - Connacht

Le Connacht Rugby n'a pas gagné depuis quatre match et ce déplacement au Mattioli Woods Welford Road, face au Leicester, s'annonce compliqué. Les Tigers, à une victoire du top 6 de Premiership a battu la semaine dernière Newcastle. En Challenge Cup, ils avaient pris le dessus face à l'Aviron bayonnais en décembre dernier.

Notre pronostic : Victoire de Leicester

Harlequins - Ulster

Pour ce dernier match des 8e de finale de Challenge Cup, les Harlequins accueillent les joueurs de l'Ulster. Quatrième de Premiership, le club anglais réalise une bonne saison, malgré une courte défaite face à Bristol, premier du championnat, sur la précédente journée, ils s'étaient imposés 59 à 24 face à Gloucester. De leur côté, l'Ulster a fait carton plein sur leur dernier match, en inscrivant 49 points face au Zebre. Même si ce match leur fait du bien, pas sur que cela soit suffisant pour venir à bout des Harlequins.

Notre pronostic : Victoire des Harlequins.