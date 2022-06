Changement de méthode en Challenge Cup. 20 clubs seront sur la ligne de départ, contre 15 l’année précédente. 8 équipes de l’URC sont conviées, 6 du Top 14, et 6 de Premiership. Parmi elles, la province sud-africaine des Cheetahs a été invitée par l’EPCR à disputer la compétition. Les équipes ont été réparties en trois chapeaux avec le modèle suivant : les clubs du premier chapeau rencontreront celles du chapeau 3. Les équipes du chapeau 2 s’affronteront entre elles.

Toulon semble à l’abri

Finaliste de la Challenge Cup, le RCT a été récompensé de sa fin de saison en boulet de canon. Classé 8es en Top 14, les Toulonnais sont dans le chapeau 1 et rencontreront des équipes logiquement à leur portée. Au programme des Varois, quatre tirages possibles : Newport, Bath, Zebre et les Cheetahs. Invités, les hommes de Bloemfontein pourraient accueillir les coéquipiers de Cheslin Kolbe. Le RCT pourrait également retrouver les Italiens de Parme.

Aymerci Luc (Toulon) et le RCT s'étaient imposé avec le bonus offensif face à Zebre Parma la saison dernière.Icon Sport

Les Varois l’avaient notamment emporté 28-14 à Mayol. Bath a perdu de sa superbe en terminant dernier de Premiership la saison dernière, les Dragons de Newport eux semblent être un ton en-dessous de Toulon. La Section paloise, elle aussi, bénéficiera d’un tirage clément. Également dans le premier chapeau, les Béarnais retrouveront deux des quatres équipes étrangères du dernier chapeau. L’occasion de revoir les phases finales pour la première fois depuis 2018, où les Palois étaient tombés en demi-finale.

Le Stade français et Brive au défi

Avec 8 clubs dans le second chapeau, la bataille fera rage pour se qualifier. Parmi eux, Brive et le Stade français auront fort à faire avec un tirage relevé. Vainqueurs de la Challenge Cup en 2017, les Parisiens espéreront glaner un nouveau titre européen. En phase de poules, les hommes de la capitale ont une chance sur quatre de tomber sur les Lions de Johannesburg. Cardiff, le Connacht et Trévise sont également des adversaires potentiels du Stade français et de Brive.

Cinq ans après la victoire du Stade français de Jules Plisson, Rémi Bonfils et Jonathan Danty, Paris veur conquérir un deuxième titre européen.Icon Sport

Côté anglais, Worcester et Newcastle complètent le deuxième chapeau, respectivement 11es et 12es de la dernière Premiership. Comme chaque saison, la question sera de savoir si le CA Brive pourra se mobiliser sur la scène européenne. Contrairement aux précédents exercices, les Corréziens semblent être dans une poule plus abordable.

Retour brûlant pour Bayonne

En remontant dans l’Élite, l’Aviron bayonnais a également fait l'ascenseur avec la Challenge Cup. Placés dans le troisième chapeau, les Basques auront quoiqu’il arrive d’énormes affiches au programme. Les Wasps, Bristol, les Scarlets et Glasgow attendent des Bayonnais dont l’objectif principal sera de se maintenir en Top 14 avant de penser à la scène européenne.

Un scénario quasiment similaire se dégage pour Perpignan. Les Catalans joueront-ils pleinement la Challenge Cup ? Face à quatre adversaires taillés pour la victoire finale, l’USAP aura de gros défis à relever.

Les chapeaux pour le tirage au sort de l’EPCR Challenge Cup

Chapeau 1 : Glasgow Warriors, Scarlets, RC Toulon, Section Paloise, Wasps, Bristol Bears

Chapeau 2 : Connacht Rugby, Lions, Benetton Rugby, Cardiff Rugby, Stade Français Paris, CA Brive, Worcester Warriors, Newcastle Falcons

Chapeau 3 : Dragons, Zebre Parma, USAP, Aviron Bayonnais, Bath Rugby, Cheetahs

Par Clément LABONNE