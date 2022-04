Le Top 14 aura donc deux clubs pour le représenter en quarts de finale. Ce week-end, les équipes françaises ont signé un 2 sur 4 lors des huitièmes de finale de Challenge Cup. Lyon et Toulon se sont en effet imposés à domicile, mettant respectivement au tapis Worcester (31-17) et le Benetton Trévise (36-17). Grâce à ces beaux succès, les deux sérieux outsiders ont composté leur ticket pour le tour suivant.

En revanche, sale temps pour les deux Olympiques : Castres et Biarritz. Arrivés en Angleterre avec une équipe remaniée, les Tarnais ont été giflés par les London Irish (64-27). Après avoir fait preuve de vaillance en Champions Cup, avant de finalement être reversés en Challenge, la formation castraise sort ainsi du circuit européen par la petite porte.

Alors qu'ils sont quasiment condamnés à la relégation en Top 14, les Biarrots espéraient de leur côté profiter de la victoire acquise le week-end dernier contre Toulon pour reprendre quelques couleurs... cette fois à l'échelle européenne. Or, malgré le soutien du public d'Aguilera, le BO n'a pu éviter la défaite face aux Wasps (29-39).

Les résultats des huitièmes de finale :

London Irish 64 - 27 Castres

Biarritz 29 - 39 Waps

Lyon 31 - 17 Worcester

Newcastle 17 - 27 Glasgow

Toulon 36 - 17 Trévise

Gloucester 31 - 21 Northampton

Édimbourg 41 -19 Bath

Saracens 40 - 33 Cardiff

Le tableau complet des quarts de finale (06/07/08 mai) :

Grâce à leurs victoires dans ce premier tour de la phase à élimination directe, Lyonnais et Toulonnais accueilleront à nouveau une rencontre européenne. Durant le week-end du 6 au 8 mai, les hommes de Pierre Mignoni recevront ainsi les Glasgow Warriors au Matmut Stadium de Gerland, ces derniers s'étant imposés sur la pelouse de Newcastle.

Dans le Var, le Rugby club toulonnais jouera quant à lui son quart de finale contre les London Irish, faciles vainqueurs du Castres olympique. Un autre quart verra ensuite s'affronter Édimbourg et les Wasps, tandis que les joueurs de Gloucester et des Saracens offriront un choc 100% anglais. Les dates exactes et les télédiffuseurs des matchs seront annoncés prochainement par l'EPCR.

Lyon - Glasgow

Édimbourg - Wasps

Toulon - London Irish

Gloucester - Saracens

Les potentielles demi-finales (13/14/15 mai) :

S'ils venaient à s'imposer au prochain tour, le Lou et le RCT recevraient également les demi-finales. La perspective d'un affrontement Toulon - Saracens a déjà de quoi faire saliver.

1 : Lyon ou Glasgow / Édimbourg ou Wasps

2 : Toulon ou London Irish / Gloucester ou Saracens

La finale de Challenge Cup est quant à elle prévue le vendredi 27 mai prochain. Elle aura lieu à l'Orange Vélodrome de Marseille !