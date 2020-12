Rorke (21 ans), qui effectuait ses débuts avec le Stade français, avait écopé d'un carton rouge à la 44e minute de cette rencontre de phase de poules perdue par les Parisiens (44-20) au stade Jean-Bouin. Il a plaidé non coupable, mais la commission de discipline a estimé que le carton rouge était justifié.

Sarto, qui avait lui aussi été expulsé définitivement par l'arbitre écossais Ben Blain après avoir réagi en portant des coups au visage de Rorke, a lui écopé d'une semaine de suspension.

En mars, le pilier international anglais Joe Marler avait été sanctionné de dix semaines de suspension pour avoir aggripé les parties génitales du capitaine gallois Alun Wyn Jones, dans le cadre du Tournoi des six nations.

Le deuxième ligne de Castres Hans N'Kinsi a lui reçu une suspension bien plus lourde, six semaines, pour avoir piétiné la main du demi de mêlée sud-africain des Ospreys Shaun Venter samedi. La commission de discipline a estimé que l'acte de jeu déloyal était bien intentionnel, alors que le joueur a plaidé non coupable.