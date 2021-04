Le XV de départ de Montpellier : 15. Anthony Bouthier, 14. Julien Tisseron, 13. Johannes Goosen, 12. Arthur Vincent, 11. Vincent Rattez, 10. Alex Lozowski, 9. Benoit Paillaugue; 1. Enzo Forletta, 2. Guilem Guirado (c), 3. Mohamed Haouas, 4. Florian Verhaeghe, 5. Paul Willemse, 6. Nicolaas Janse van Rensburg, 7. Yacouba Camara, 8. Alexandre Becognee

Les remplaçants : 16. Bismarck du Plessis, 17. Gregory Fichten, 18. Titi Lamositele, 19. Tyler Duguid, 20. Fulgence Ouedraogo, 21. Cobus Reinach, 22. Handre Pollard, 23. Vincent Martin

Le XV de départ de Bath : 15. Anthony Watson, 14. Joe Cokanasiga, 13. Jonathan Joseph, 12. Cameron Redpath, 11. Will Muir, 10. Orlando Bailey, 9. Ben Spencer; 1. Juan Schoeman, 2. Tom Dunn, 3. Will Stuart, 4. Josh McNally, 5. Charlie Ewels (c), 6. Taulupe Faletau, 7. Sam Underhill, 8. Zach Mercer

Les remplaçants : 16. Jack Walker, 17. Jamie Bhatti, 18. Henry Thomas, 19. Elliott Stooke, 20. Josh Bayliss, 21. Miles Reid, 22. Will Chudley, 23. Max Clark