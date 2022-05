"Même s’il y a parfois moins d’intérêt pour la Challenge Cup, pour nous ce n’est pas du tout le cas, tels sont les mots lancés encore à la veille du match par l’entraineur des trois-quarts lyonnais, Kendrick Lynn, qui veut voir sur le terrain un groupe plus que jamais déterminé à valider un ticket pour le dernier carré de la compétition et capable ensuite d’aller décrocher une place en finale, à Marseille, le 27 mai prochain. On a une opportunité de gagner quelque chose et on a la chance de jouer un quart à domicile puis peut-être une demie, toujours à domicile." Plus que jamais dans la course pour une qualification en phase finale de Top 14, le LOU se retrouve donc dans une situation inédite dans cette fin de saison, avec deux tableaux à mener et deux ambitions affichées mais un seul leitmotiv : parvenir à soulever un trophée.

Quelques jours avant de défier Montpellier en championnat et de signer un troisième succès de rang toutes compétitions confondues, le demi de mêlée Baptiste Couilloud insistait déjà sur cette volonté de briller sur deux tableaux, déclarant "vouloir tout faire pour y arriver", tandis que l’ouvreur Léo Berdeu parlait d’un "objectif tout aussi important pour nous" en évoquant la scène européenne. Maintenant, Lyon est placé face à ses envies, face à un défi de caractère inédit abordé – semble-t-il – avec une pression différente. "C’est différent qu’en Top 14. On a une bonne pression, l’envie de jouer et de se frotter à un niveau proche du niveau international, assure Jean-Marc Doussain. Cela amène de l’excitation car on a tous des ambitions. Ce sera intéressant, aussi, de voir où l’on en est", alors que le groupe monte en régime.

Un stage à Vichy qui a fait du bien

Pour preuve, la victoire face à Worcester en huitième de finale de ce Challenge, où la façon de jouer et d’arbitrer sont différentes, ajoutée aux succès à Brive et contre Montpellier en championnat, ont permis de retrouver de la confiance. Car la précédente série de quatre défaites en cinq matchs de TOP 14, ponctuée par une claque à Gerland devant Toulon, avait fait mal… Le groupe rhodanien est alors parti trois jours en stage à Vichy où le rugby n’a pas eu une place centrale, à l’inverse de la cohésion. "Ça nous a fait du bien. On a passé du temps ensemble. Toulon a été un trou d’air que l’on a eu tous ensemble. Il est derrière nous. On a reconstruit un peu de confiance et le groupe tourne. Il y a du turnover et tout le monde est sur le qui-vive pour jouer à fond ces deux compétitions", poursuit Jean-Marc Doussain.

Très vite, l’équipe de Pierre Mignoni semble tirer les bénéfices de cette approche différente pour la dernière ligne droite de la saison, ce qui laisse penser "qu’il y a de la fraicheur, physique et mentale. On n’a pas eu de match en retard à jouer et on a des joueurs frais, avec un groupe uni. Et l’on arrive à mieux construire nos matchs", insiste l’ancien Toulousain. Maintenant, si ce groupe entend passer un cap, il sait qu’il ne va pas pouvoir se contenter longtemps de places d’honneur. "Ce moment est important pour nous. Il est beau pour ce groupe. On a besoin de gagner des choses ensemble pour se construire, et construire autour de ce club", assure-t-il. La Challenge Cup est une opportunité idoine car l’équation est désormais simple, telle une phase finale de Top 14… Lyon est à trois victoires de soulever un trophée.