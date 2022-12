En première période c'est un duel de buteur qui s'amorçait sur la pelouse du Hameau. Malgré les offensives aucune de ces deux équipes ne parvenaient à concrétiser dans l'en-but. La Section paloise rentrait donc aux vestiaires avec l'avantage (9-3). Mais les visiteurs du jour n'avaient pas dit leur dernier mot puisque ce sont bien les Cheetahs qui marquaient le premier essai de cette rencontre quelques minutes après la pause. Et si la première période fut un peu pauvre, ce sont deux équipes complètement transformées qui se lançaient en deuxième période.

Au coude-à-coude

En seconde mi-temps, Sud-Africains et Palois se répondaient coup pour coup dans un match toujours plus intense ! Après le premier essai de Daniel Maartens, c'est Seneca, le pilier gauche des locaux qui plongeait dans l'en but au terme d'un long travail des avants devant les 22 mètres. Puis c'est Oupa Mohoje qui relançait les Cheetahs (16-15). Dans les vingt dernières minutes, les Sud-Africains pour leur premier match de l'histoire en Challenge Cup, avaient littéralement du feu dans les jambes mais les hommes de Sébastien Piqueronies ne cédaient pas en défense. Mais l'indiscipline des Palois offrait finalement la victoire aux Cheetahs avec deux pénalités dans les derniers instants...