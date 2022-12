Un début encourageant pour le Stade français

Dans un Jean-Bouin loin d'être rempli, le Stade français s'est une nouvelle fois imposée. Seulement défait par Toulon cette année dans son jardin, le club de la capitale n'a pas tremblé face aux Italiens de Benetton, malgré un effectif remanié. Menés de six points à la mi-temps (3-9), les Parisiens ont retrouvé leur rugby en deuxième période et ont réussi à prendre les devants. Au retour des vestiaires, Nadir Megdoud faisait parler sa pointe de vitesse et propulsait les Soldats roses en tête. Si les Italiens reprirent les devants grâce à un essai de Siua Maile, Christian Wade et Lester Etien y allèrent tous deux de leur essai pour offrir la victoire au Stade français. Le week-end prochain, les hommes de Gonzalo Quesada se rendront à Johannesburg pour défier les Emirates Lions.

L'USAP en difficulté

Avec un essai concédé dès la première minute, Perpignan n'aura pas fait longtemps illusion face aux Bristol Bears. Dans un match où tous les points ont été inscrits en première période, les hommes de David Marty n'ont cessé de courir après le score. Menés de 14 points dès la onzième minute, les Perpignanais sont tout de même parvenus à inscrire un essai juste avant la pause, par l'intermédiaire de Shahn Eru. Face aux Glasgow Warriors, la prochaine journée s'annonce difficile pour l'USAP.