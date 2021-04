Bath - London Irish

Qualifiées dans la difficulté, respectivement chez les Zebre (27-35) et face à Cardiff (41-35), les deux formations anglaises se retrouvent en quart de finale. Les deux équipes se sont rencontrées il y a deux semaines, en championnat et à l'issue d'un match spectaculaire, les London Irish se sont imposés 36-33. On peut donc s'attendre à du spectacle dans cette rencontre, où l'expérience européenne de Bath devrait tout de même faire la différence.

Notre pronostic : victoire de Bath

Leicester - Newcastle

Largement vainqueurs du Connacht, dans une partie renversante en huitièmes de finale (48-32), les Tigers seront favoris face à Newcastle dans cette deuxième affiche 100% anglaise. Il y a deux semaines, à Welford Road déjà, la partie avait tourné en faveur des joueurs de Leicester, laissant les Falcons sans réponse (26-12). Fort de son passé européen et de ses internationaux, Leicester devrait se défaire de Newcastle aisément.

Notre pronostic : victoire de Leicester

Northampton - Ulster

C'est le choc de ces quarts de finale entre deux équipes plus habituées aux phases finales de Champions Cup que celles de Challenge. Alors que les Saints de Northampton sont allés arracher un succès sur la pelouse des Dragons de Newport, au bout du suspense (39-43), les Ulstermen ont roulé sur les Harlequins, et s'affichent clairement comme l'épouvantail de cette ''petite'' Coupe d'Europe. L'Ulster devrait continuer son parcours en s'imposant à Northampton.

Notre pronostic : qualification de l'Ulster

Montpellier - Trévise

Longtemps en délicatesse en championnat, le MHR semble avoir mis ses doutes de côté avec quatre succès de rang, dont le dernier, la semaine dernière aux dépens de Glasgow (26-21). En face, Trévise a battu une équipe d'Agen à la dérive (29-16) et s'avance en quart de finale, sur la pointe des pieds. Au vu des effectifs des deux clubs, les Héraultais s'avancent en favoris et devraient s'imposer sans trembler.

Notre pronostic : victoire de Montpellier