Et si Montpellier s'offrait un deuxième titre en Challenge Cup ? En 2016, le MHR s'imposait (26-19) contre les Harlequins et remportait son premier titre en compétition européenne. Cette fois il va falloir batailler encore très dur pour tenter de faire la différence face à cette équipe du Leicester. Malgré une défaite contre le Stade français la semaine dernière, Montpellier est en grande forme en Top 14 comme en Challenge Cup. Pour le Leicester en revanche cette finale est l'occasion de remporter un premier titre européen. Après une défaite (34-19) en 2020 contre Toulon, cette finale sera l'occasion de se faire un nom à l'européenne. La bataille sera rude pour le MHR comme pour le Leicester, mais les hommes de Philippe Saint-André peuvent se démarquer à l'image de leurs derniers succès. On peut donc envisager une victoire de justesse de Montpellier, qui se détachera péniblement tout de même de cette équipe anglaise. Et vous quel est votre pronostic pour cette finale ?

