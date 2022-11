Pour pallier le départ des deux clubs de Premiership, plusieurs équipes, dont l'Aviron bayonnais de Grégory Patat, ont vu leur programme changé. Bayonne et Benetton joueront l’un contre l’autre lors des journées 2 et 3, tandis que le Dragons RFC recevra à domicile les Emirates Lions pour la quatrième journée. La phase de poule, qui ne comptera que deux groupes et quatre journées cette année, verra les six premières équipes se qualifier. Les phases finales débuteront ensuite, avec un ultime match à l'Aviva Stadium qui désignera le successeur du Lou, vainqueur de l'édition 2022.

Les dates et lieu des matchs décalés de la poule B (coup d’envoi heure locale)

Journée 1 : samedi 10 décembre

Emirates Lions – Dragons RFC, Emirates Airline Park (12:45)

Journée 2 : samedi 17 décembre

Aviron Bayonnais – Benetton Rugby, Stade Jean-Dauger (18:30)

Journée 3 : samedi 14 janvier

Benetton Rugby – Aviron Bayonnais, Stadio Comunale di Monigo (14:00)

Journée 4 : dimanche 22 janvier

Dragons RFC – Emirates Lions, Rodney Parade (13:00)