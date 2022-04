Dans la course à la troisième place qualificative, les hommes de Partrick Arlettaz se sont déplacés avec un groupe très largement remanié. L'entraîneur des Sang et Or avait aligné 15 joueurs différents des quinze qui avaient affronté Montpellier la semaine dernière. Malgré les nombreux changements, l'Usap dans un match peu emballant menait 3-7 à la mi-temps, grâce à un essai de Sawailau. Mis en difficulté en seconde mi-temps, très indisciplinés, les Perpignanais ont cédé deux fois. Les Catalans ne verront donc pas les phases finales de Challenge Cup après cette nouvelle défaite en terres italiennes.