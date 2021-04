Le trois-quart centre de Bath Cameron Redpath a été titularisé au centre pour affronter les London Irish en quart de finale de la Challenge Cup. C'est un événement car le trois quart centre écossais n'avait plus joué depuis le 6 février. C'était le jour de ses débuts avec l'Ecosse contre l'Angleterre à Twickenham pour une victoire historique (la première depuis...1983). Difficile de commencer mieux une carrière internationale.

Mais il s'était blessé au cou et n'avait plus chausséé les crampons depuis. Cameron Redpath est le fils d'un ancien international écossais, mais il a passé son enfance en Angleterre et il avait été sélectionné dans les équipes de jeunes anglaises avant d'opter pour le XV du Chardon. Il avait même participé à un rassemblement du XV de la Rose mais sans faire partie d'une liste de 23, la faute à une grosse concurrence.