UBB : Laurent Marti et les joueurs consternés par la jauge à 1000 spectateurs

Laurent Marti, le président de l'UBB, a fait part de son incompréhension devant cette décision : "Ces mesures ne sont pas appropriées, a réagi dans Sud Ouest le dirigeant. J'affirme que les 4.000 spectateurs qui ne viendront pas au stade seront plus en danger entre eux, dans les bars. Quand tu aimes le rugby, tu le regardes entre amis, en famille ou dans les bars, le plus souvent sans penser à respecter les gestes barrières." La décision des autorités va avoir un impact financier considérable, aussi : "On va encore perdre 300 000 €. Tout le monde se doute que notre situation financière s’aggrave. On fera le point à Noël et on verra où en est l’UBB. J’espère que les aides gouvernementales se concrétiseront et que l’UBB touchera des compensations." Les joueurs, aussi, Jefferson Poirot et Matthieu Jalibert en tête, ont témoigné de leur dépit sur Twitter.