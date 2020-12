Pau et le Stade français s'imposent... Nos pronos pour la Challenge Cup

Stade français – Trévise

Avec une équipe très remaniée et après une victoire in-extremis la semaine dernière face à Toulon 24-23, le Stade français est en ordre de match et plutôt en confiance avant d’affronter les Italiens de Trévise à Jean-Bouin. Avec la volonté de profiter de cette compétition pour tester des joueurs au faible temps de jeu, Gonzalo Quesada espère toutefois continuer sur la même dynamique surtout qu’en face, Trévise compte sept défaites en autant de match de Pro 14.

Notre pronostic : Victoire et bonus offensif pour Paris.

Leicester – Brive

23 ans après la finale de la grande coupe d’Europe, les deux équipes se retrouvent dans un contexte bien différent. Brive compte profiter de cette coupure européenne pour faire souffler les cadres et donner du temps de jeu à de jeunes joueurs. En face, les Tigers comptent deux défaites en trois matchs en Premiership mais malgré tout ils semblent partir favoris sur ce match.

Notre pronostic : Victoire de Leicester.

Zebre – Bayonne

Déplacement en Italie pour l’Aviron Bayonnais pour ce premier match européen de la saison. Les troupes de Yannick Bru entendent bien accrocher un bon résultat chez le dernier de la conférence A en Pro 14. Les Basques, que la victoire fuit depuis deux matches, seront privés de Sean Robinson ou encore de Romain Barthélémy en Italie. A domicile, nous pensons que les transalpins auront une longueur d'avance.

Notre pronostic : Victoire des Zèbres

Agen - London Irish

Après onze défaites consécutives en championnat, le SU Agen va tenter de se changer les idées dans une autre compétition, en recevant les London Irish à Armandie. Bien que ces derniers n'aient repris la compétition il y a à peine trois semaines, nous avons du mal à imaginer l'équipe de Régis Sonnes venir à bout des Anglais après avoir été vaincus par Brive le week-end dernier.

Notre pronostic : Victoire des London Irish

Pau - Worcester

Opposition entre deux équipes qui ne sont pas au mieux en ce moment. Que ce soit du point de vue de la confiance ou des résultats, les deux formations peinent. Pau vient d'enchaîner six défaites consécutives, tandis que Worcester reste sur deux revers de suite. N'importe laquelle des deux équipes qui gagnera se donnera une énorme bouffée d'air frais, qui pourrait peut-être (re)lancer sa saison.

Notre pronostic : Victoire de Pau

Ospreys - Castres

Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Castres Olympique a fait tourner son effectif. Pour preuve, le jeune arrière tarnais Clément Clavières jouera son deuxième match de Coupe d'Europe et en pro. Du reste, le CO est privé de Kockott, Laveau, David, Babillot, Dumora, Jelonch Hounkpatin ou encore Urdapiletta. Les partenaires de George North et Justin Tipuric auront donc l'opportunité de bien débuter leur campagne européenne.

Notre pronostic : Victoire des Ospreys