C'est une équipe anglaise particulièrement amoindrie que s'apprête à affronter le RC Toulon vendredi soir, en finale du Challenge Européen. Ainsi, l'ancien arrière des All Blacks Charles Piutau (touché au tendon d'Achille) et l'ailier Henry Purdy (claquage) sont tous deux indisponibles et ne pourront donc défendre les couleurs de Bristol, à Aix-en-Provence. Ils devraient respectivement être remplacés par Max Malins et Piers O'Conor, déjà titulaires lors de la défaite de Bristol face aux Wasps, le week-end dernier, en demi-finale du Premiership. Pat Lam, le manager des Bears, pourrait également déplorer sur ce match les absences du deuxième-ligne Chris Vui (mollet) et du puissant numéro 8, l'international anglais Nathan Hugues (cotes).