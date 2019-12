Enisei-STM – Castres Olympique

Le Castres Olympique a le droit à ce long déplacement en Sibérie cette année. Avec une température de 0°c à Krasnoïarsk au coup d'envoi, les joueurs de Mauricio Reggiardo vont vouloir se réchauffer en faisant un bon match et se relancer après une défaite à La Rochelle ce week-end (22-13). Le match à venir est à la portée de l'équipe tarnaise. Avec une victoire et une défaite, la victoire est capitale si Castres veut garder des chances de qualification en Challenge Cup.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1803 vote(s) Enisei STM Match nul Castres

Notre pronostic : victoire de Castres avec le bonus offensif.

Toulon – London Irish

Le RCT a pris un bon envol dans cette compétition avec deux victoires à Bayonne et contre les Scarlets. En tête de cette poule 2, Toulon va vouloir confirmer contre cette équipe anglaise, actuellement 6ème de Premiership. Les hommes de Collazo, fort de leur victoire sur le terrain de Pau la semaine passée en Top 14 (9-19), voudront faire plaisir au public de Mayol et réaliser un 3 sur 3 dans cette compétition.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1860 vote(s) Toulon Match nul London Irish

Notre pronostic : victoire de Toulon avec le bonus offensif.

Bayonne - Scarlets

Dans la même poule que Toulon, l'Aviron bayonnais ne connaît pas le même départ. Actuel dernier de la poule, Bayonne va devoir s'imposer pour rester en vie en Challenge Cup. Toujours valeureux lors des deux premiers matches, l'Aviron sera toutefois amputé de plusieurs éléments essentiels pour cette rencontre après la défaite face au Stade toulousain (45-10). En effet, Antoine Battut s'est blessé, Luamanu et Taofifenua sont suspendus. Les jeunes de l'Aviron bayonnais vont avoir l’opportunité de se montrer dans ce match qui s'annonce difficile contre les Gallois des Scarlets.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1824 vote(s) Bayonne Match nul Scarlets

Notre pronostic : victoire des Scarlets, bonus défensif pour Bayonne.

Agen – Bordeaux-Bègles

Duel franco-français pour cette troisième rencontre de Challenge Cup. Agen, dont la compétition n'est pas la priorité, voudra faire bonne figure devant ses supporters. De son côté, L'UBB réalise un début de saison canon en Top 14 et est toujours dans la course à la qualification. Christophe Urios veut partir d'Armandie avec une victoire.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1766 vote(s) Agen Match nul Bordeaux-Bègles

Notre pronostic : victoire de Bordeaux-Bègles avec bonus offensif.

Bristol – Stade français

Un déplacement difficile pour les Parisiens. Ils se déplacent en Angleterre pour y affronter Bristol actuellement 2ème de Premiership et solide premier de cette poule. Les Anglais se sont facilement imposés lors des deux premiers matches de Challenge Cup. D'abord face au Zèbre (59-21) et ensuite à Brive (0-36). Une rencontre délicate donc pour le Stade français qui dans le climat actuel et la dernière place en Top 14, ne fera pas de cette rencontre une priorité.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1691 vote(s) Bristol Match nul Stade Français

Notre pronostic : victoire de Bristol avec bonus offensif.

Zebre – Brive

Déplacement en Italie pour les Corréziens. Dans cette poule où Bristol domine largement, Brive avec une victoire et une défaite est 2ème. Les Brivistes déjà victorieux à l'extérieur sur la pelouse du Stade français pourraient vouloir refaire un coup ce week-end. De son côté l'équipe Italienne n'a pris qu'un seul point en deux rencontres et ne fait pas de la Challenge Cup une priorité.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1735 vote(s) Zebre Match nul Brive

Notre pronostic : victoire des Zebre, bonus défensif pour Brive.

Cardiff -Pau

Après ce match, on saura si Pau joue cette compétition à fond ou non. Cardiff et Pau affichent le même bilan, une victoire et une défaite. Lors de la seconde journée, il y a deux semaines, les Palois ont largement dominé Calvisano (61-10), alors que Cardiff s'inclinait dans le même temps sur sa pelouse face au Leincester Tigers (11-14). Les Palois ont perdu le week-end dernier à domicile face à Toulon et il est certain que Nicolas Godignon ne voudra pas enchaîner deux revers de suite.

Quel est votre pronostic ? Sondage 1564 vote(s) Cardiff Match nul Pau

Notre pronostic : victoire de Cardiff, bonus défensif pour Pau.