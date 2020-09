Statistiques équipes

Un champion inédit

C’est une certitude, on aura le droit à un nouveau lauréat. En effet, parmi les huit équipes encore engagées dans cette édition de Challenge Cup, aucune n’a réussi à remporter le trophée. En revanche, trois équipes ont déjà atteint la finale : le Castres Olympique, le Rugby Club Toulonnais et Edimbourg Rugby.

Toulon est la seule équipe invaincue

Le Rugby Club Toulonnais est la seule équipe encore en lice à avoir gagné ses 6 matchs de poule. En confrontation directe avec les Scarlets, les Toulonnais ont gagné 7 matchs sur 9 disputés contre les Gallois.

Challenge Cup - Baptiste Serin (RC Toulon) contre l'Aviron bayonnais (Bayonne)Icon Sport

Leicester Tigers, novice de cette édition 2019/2020

Double vainqueur de la "grande" coupe d’Europe (2001 et 2002), le Leicester va disputer ce week-end son premier quart de finale de la Challenge Cup. Une statistique qui s’explique par le fait que les anglais participent à cette compétition pour la première fois.

L’expérience de Bristol et Castres

Bristol et Castres vont participer pour la 5ème fois à un quart de finale de Challenge Cup. Parmi les 8 équipes encore en lice, ce sont les deux équipes qui comptent le plus de participation en quart de finale. Le CO est arrivé deux fois en finale (pour deux défaites) et Bristol ne s’est qualifié qu’une seule fois en demi-finale (pour une défaite).

L’Union Bordeaux Bègles vise une qualification historique

Que ça soit en Champions Cup où en Challenge Cup, l’Union Bordeaux Bègles n’a jamais participé à une demi-finale européenne. L’UBB n’a disputé qu’un seul quart de finale de Challenge Cup, en 1997. C’était face à Agen et les Bordelais s’étaient inclinés 15-20.

Challenge Cup - Matthieu Jalibert (Bordeaux)Icon Sport

Statistiques individuelles

Au milieu des performances collectives, quelques joueurs se démarquent. On peut noter par exemple que le demi d’ouverture Jamie Shillcock est le meilleur marqueur et le meilleur réalisateur. Malheureusement, cela n’a pas suffi pour qualifier son équipe.

Meilleur marqueur

1- Jamie Shillcock (Worcester Warriors) : 5 essais

2- Darcy Graham, Duhan Van der Merwe (Edimbourg Rugby), Jonah Holmes (Leicester Tigers) : 4 essais

Meilleur réalisateur

1- Jamie Shillcock (Worcester Warriors) : 67 points

2- Mathieu Jalibert (Union Bordeaux Bègles) : 62 points

3- Sam Davies (Dragons) : 60 points

Courses ballon en main

1- Mikheil Gachechiladze (Enisei-STM) : 86

2- Uzair Cassiem (Scarlets) : 69

3- Alex Tulou (Castres Olympique) : 66

Franchissements

1- Luke Morahan (Bristol Bears) : 13

2- Matt Potheroe (Bristol Bears) : 12

3- Duhan Van der Merwe (Edimbourg Rugby) : 11

Défenseurs battus

1- Duhan Van der Merwe (Edimbourg Rugby) : 28

2- Matt Protheroe (Bristol Bears) : 26

3- Rey Lee-Lo (Cardiff Blues) : 24

Par Alexis Plisson