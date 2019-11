Toulon - Scarlets

Sur le papier, cette rencontre semble idéale pour les Toulonnais afin de repartir sur une dynamique très positive. En effet, les Llanelli Scarlets ont très bien démarrer leur championnat de Pro 14 et ont remporté leur premier match à domicile contre les London Irish (20-16). C'est donc un gros morceau qui attend les Varois, forts d'un bonus offensif récolté du côté de Jean Dauger la semaine dernière. Les hommes de Collazo comptent bien jouer les premiers rôles dans cette compétition et voudront s'imposer.

Quel est votre pronostic ? Sondage 92 vote(s) Toulon Match nul Scarlets

Notre pronostic : victoire de Toulon avec le bonus offensif.

Édimbourg - Bordeaux-Bègles

L'UBB réalise un grand début de championnat et a parfaitement démarré sa campagne européenne grâce au bonus offensif glané contre les Wasps. Il s'agit clairement d'une compétition qu'Urios et son staff ont ciblé afin d'engranger de la confiance. Ce déplacement en Écosse s'annonce délicat même si ces derniers ne sont pas forcément réguliers en ce début de saison. Les Bordelais se doivent de l'emporter à l'extérieur s'ils veulent devenir un prétendant sérieux aux phases finales.

Quel est votre pronostic ? Sondage 97 vote(s) Édimbourg Match nul Bordeaux-Bègles

Notre pronostic : victoire d'Édimbourg, bonus défensif pour l'UBB.

Brive - Bristol

C'est dans une drôle de position que se trouvent les Corréziens. En effet, s'ils n'envisageaient pas forcément de jouer cette compétition à fond, ils sont quand même allés s'imposer du côté de Jean Bouin la semaine dernière, et avec la manière (11-27). C'est donc dans le costume d'un prétendant à la qualification que Brive s'apprête à recevoir les Bristol Bears. Ces derniers sont premiers de la Premiership anglaise. Rien que ça. Cependant les Brivistes n'ont toujours pas perdu à domicile depuis le début du Top 14 et comptent surfer sur cette dynamique.

Quel est votre pronostic ? Sondage 91 vote(s) Brive Match nul Bristol

Notre pronostic : victoire de Bristol, bonus défensif pour Brive.

Pau - Calvisano

Sèchement battus par les Leicester Tigers lors de la première journée, les Palois vont recevoir une équipe de Calvisano qui n'ambitionne pas grand chose dans cette compétition. Les hommes de Nicolas Godignon souhaitent se servir de ce match pour préparer au mieux la réception de Toulon samedi prochain. La victoire est donc ambitionnée mais c'est bien le bonus offensif que pourraient viser les Béarnais s'ils réussissent à conclure leurs actions. C'est donc sur une victoire à cinq points que nous misons.

Quel est votre pronostic Sondage 78 vote(s) Pau Match nul Calvisano

Notre pronostic : victoire de Pau avec le bonus offensif.

Castres - Worcester

Les Tarnais ont beaucoup de mal à s'imposer sereinement à domicile depuis le début de la saison. Le retour des internationaux n'a rien changé puisque c'est à la dernière seconde que Dumora a donné la victoire aux siens il y a deux semaines contre Brive. Mauricio Reggiardo a envoyé une équipe solide la semaine passée à Newport. Gageons qu'il en fera de même ce week-end contre une équipe de Worcester solide sur ses bases. Un succès permettrait certainement de préparer le retour au Top 14 avec un peu plus de confiance.

Quel est votre pronostic ? Sondage 81 vote(s) Castres Match nul Worcester

Notre pronostic : victoire de Castres, bonus défensif pour Worcester.

London Irish - Bayonne

Les Bayonnais n'ont clairement pas fait de cette compétition une priorité. Leur défaite contre Toulon lors du dernier match est donc à relativiser même si plusieurs cadres avaient été alignés. Ce samedi, il s'agira de faire bonne figure contre le promu de la Premiership anglaise. Un promu particulièrement bien en place depuis le début de la saison, qui parvient à réaliser de gros matchs grâce notamment à une conquête très solide. L'Aviron devra réaliser une belle entame pour espérer rivaliser.

Quel est votre pronostic ? Sondage 77 vote(s) London Irish Match nul Bayonne

Notre pronostic : victoire bonifiée des London Irish.

Wasps - Agen

Comme Bayonne, le SUA a plus les yeux rivés sur le maintien en Top 14 que sur la Challenge Cup. Cependant, malgré une première défaite assez lourde contre Édimbourg, les Agenais ont montré un visage séduisant dans le jeu mais ont connu un trou d'air en milieu de première mi-temps. En se déplaçant aux Wasps, les Lot-et-Garonnais souhaitent se rassurer avant d'aller à Clermont par la suite. Plusieurs espoirs devraient faire leur apparition, encadrés par des joueurs d'expérience.

Quel est votre pronostic ? Sondage 71 vote(s) Wasps Match nul Agen

Notre pronostic : victoire des Wasps avec le bonus offensif.

Zebre - Stade français

En plus d'être dans une situation délicate en championnat, les Parisiens se sont rendue la tâche compliquée en Challenge Cup en s'inclinant d'entrée à domicile contre Brive. Cependant, les ambitions n'ont pas changé : il faut se qualifier. Et c'est pourquoi les Stadistes aligneront leur meilleure équipe, avec leurs internationaux. Sanchez, Fickou et consorts seront bien là et voudront redresser la barre au plus vite. Les Zebre ne sont pas une équipe facile à manoeuvrer pour autant.

Quel est votre pronostic ? Sondage 80 vote(s) Zebre Match nul Stade français

Notre pronostic : victoire de Paris, bonus défensif pour les Zebre.