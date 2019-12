Le travail est fait avec cette victoire contre Agen (3-73), quel sentiment prédomine à l’issue du match ?

Le job est fait oui, on avait pour objectif de gagner en prenant les cinq points. C’est chose faite. On avait à coeur de faire une grosse entame de match parce qu’on savait que si nous arrivions, cela serait dur mentalement pour Agen de garder la cadence et l’intensité, chose qu’on a plutôt bien fait. Au final, je pense qu’ils ont un peu lâché et nous on a maintenu le rythme donc je pense que c’est ce qui a fait la différence au score. Ces cinq points seront importants pour la suite de la compétition.

Le bonus offensif était en poche à la 33e, comment envisagiez-vous la suite de la rencontre ?

Il fallait continuer de jouer, rester sérieux en ne faisant pas n’importe quoi. Nous avons fait ce que nous savions faire, sans relancer de notre camp. On ne leur a pas donné de munitions pour reprendre confiance. C’est vrai qu’obtenir le bonus si tôt nous a permis de nous libérer et de jouer le jeu que nous aimons pratiquer.

" On a respecté cette équipe d’Agen en marquant quand on pouvait "

Contrairement aux dernières saisons, vous réussissez à accumuler les victoires…

Oui c’est sûr que ce sont des matchs difficiles. Ce soir c’était un match d’hiver, vendredi soir, 20h contre une équipe qui n’a rien à jouer et rien à perdre donc cela pouvait être une rencontre piège notamment au niveau de l’intensité et du rythme que l’on a envie d’y mettre mais aujourd’hui nous avons montré que nous sommes capables de gagner ce genre d’affrontement. Aujourd’hui, on a respecté cette équipe d’Agen en marquant quand on pouvait.

Personnellement, vous semblez vraiment vous épanouir depuis l’arrivée du nouveau staff.

L’année dernière j’étais un peu bridé dans un cadre et ça me plaisait moins. Cette année, avec le nouveau staff, je sens que j’ai vraiment les cartes en mains et que je peux jouer à l’instinct comme je sais le faire. Je me fais plaisir sur le terrain. Certes, il y a un cadre qui est imposé, mais il y a de la liberté. Et pour un joueur comme moi qui aime joué au ballon et attaquer la ligne, c’est positif.

En enchaînant les bonnes performances, vous avez le prochain Tournoi dans un coin de la tête ?

Oui forcément, j’ai le Tournoi dans un coin de la tête. Je l’ai toujours dit, l’équipe de France ça reste un objectif. J’y ai goûté il y a deux ans maintenant, j’espère y retourner mais voilà, il y a un manager, il fera ses choix. En attendant, je me concentre pour être performant en club.

Propos recueillis par Mathieu Vich