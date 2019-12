Poule A : Castres doit engranger

Le classement : 1. Dragons 11 points ; 2. Worcester 10 points ; 3. Castres 8 points ; 4. Enisei-STM 0 point.

Le CO n'a pas vraiment le choix. S'il veut se qualifier, cela passera par une victoire bonifiée à domicile vendredi (18h). En oubliant le bonus offensif en Russie, les hommes de Mauricio Reggiardo n'ont pas vraiment rempli leur contrat. Il s'agira donc de réaliser un match plein, sérieux, et d'inscire enfin les quatre essais pour repasser devant les Dragons et/ou les Warriors de Worcester. Ces deux formations s'affronteront au pays de Galles vendredi soir.

Top 14 - Rory KockottIcon Sport

Poule B : Toulon peut (presque) se qualifier

Le classement : 1. Toulon 14 points ; 2. Llanelli 9 points ; 3. London Irish 6 points : 4. Bayonne 2 points.

Pour le moment, les Varois réalisent la compétition parfaite. En empochant trois victoires sur trois dont deux avec le bonus, les partenaires de Mamuka Gorgodze ont affirmé leur statut de prétendant au titre. Samedi (16h), c'est du côté des London Irish qu'ils devront asseoir leur domination. Attention cependant car ces derniers ont l'effectif pour répondre. Malgré la victoire du week-end dernier, on peut s'attendre à un match totalement différent au Madejski Stadium.

Mamuka Gorgodze (Toulon)Icon Sport

Dans l'autre match de la poule, Bayonne tentera d'aller chercher une revanche à Llanelli. Pour autant, le promu de Top 14 sait qu'il ne vise pas la qualification mais bien le maintien dans l'Élite. C'est pourquoi il devrait se déplacer avec un effectif remanié, mais sans pression. Et c'est ce dernier élément qui pourrait permettre aux Basques de réaliser un petit exploit contre une formation qui joue clairement la qualification.

Poule C : le SUA doit une revanche à ses supporters

Le classement : 1. UBB 12 points ; 2. Édimbourg 12 points ; 3. Wasps 5 points ; 4. SUA 0 point.

Humiliés du côté d'Armandie vendredi dernier (3-73), les Lot-et-Garonnais se doivent de réagir samedi à Chaban-Delams (14h). Bien qu'ils n'ambitionnent rien dans cette Challenge Cup, les Agenais ont totalement bafouillé leur rugby et auront donc à coeur d'exister lors de cette revanche. Cependant, l'objectif girondin restera le même : gagner, et avec le bonus offensif si possible afin de s'assurer quasiment la qualification mais surtout de jouer une finale pour la première place contre Édimbourg à domicile en janvier.

Ces derniers se déplaceront d'ailleurs aux Wasps samedi (16h) pour, là-aussi, une revanche qui s'annonce explosive.

Challenge Cup - Matthieu Jalibert (Bordeaux)Icon Sport

Poule D : Brive et Paris visent la place de dauphin

Le classement : 1. Bristol 15 points ; 2. Zèbre 6 points ; 3. Brive 5 points ; 4. Paris 4 points.

Alors que Bristol survole cette poule D avec trois victoires bonifiées pour l'instant, il y a match entre toutes les autres formations afin de déterminer qui finira second. Une place qui pourrait permettre de se qualifier si cette équipe fait partie des meilleurs seconds justement à l'issue de cette phase. C'est pourquoi les Brivistes devront gagner vendredi soir (20h) contre les Zèbre, chez qui ils ont perdu le week-end dernier.

Challenge Cup - Guillaume Namy (Brive)Icon Sport

Quant aux Parisiens, l'objectif est très clair : l'emporter sous peine d'être quasiment éliminés de cette Challenge Cup. Mais pour cela, il faudra se défaire des Bears qui sont inarrêtables cette saison. Jean-Bouin devra pousser derrière les siens même si la mission s'annonce périlleuse et que l'objectif principal du club est actuellement le maintien. La rencontre aura lieu samedi soir à 21 heures.

Poule E : Pau doit sauver l'honneur

Le classement : 1. Leicester 14 points ; 2. Cardiff 11 points ; 3. Pau 5 points ; 4. Calvisano 0 point.

Après avoir lourdement chuté au pays de Galles samedi dernier (54-22), Pau se doit de l'emporter au Hameau vendredi (20h). Cela permettrait de revenir déjà quasiment à hauteur des Blues, mais aussi d'espérer jouer la qualification jusqu'au bout. Si l'on sait que ce n'est pas l'objectif premier des Béarnais, l'emporter serait toujours bon pour le moral à une semaine d'un rude déplacement à Jean-Bouin pour y affronter la lanterne rouge.

Top 14 - Antoine Hastoy (Pau) contre le Racing 92Icon Sport

Par Mathieu Vich