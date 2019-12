Challenge Cup - Le point sur les clubs français

Le RCT, porté par les jambes de Baptiste Serin (deux essais) et renforcé par son champion du monde sud-africain Eben Etzebeth, entré en jeu pour faire ses débuts sous son nouveau maillot, a conforté sa première place dans la poule 2 (14 pts), grappillant même un point sur les Scarlets (9), son nouveau dauphin vainqueur dans la soirée à Bayonne (19-11), mais sans le point de bonus offensif. Les Basques (2 pts) sont éliminés.

L'autre équipe française encore invaincue est Bordeaux-Bègles, qui a inscrit onze essais à Agen (0 pt) pour tenir le rythme en tête de la poule 3 d'Edimbourg (12 pts chacun).

Outre le RCT et l'UBB, seul Castres peut encore raisonnablement espérer se qualifier. Les Tarnais ont profité de leur victoire chez les Russes d'Enisei-STM (28-12, sans bonus) et du succès de Worcester contre les Dragons (34-28) pour se rapprocher dans la poule 1, à deux points des Anglais (10 pts) et trois des Gallois (11).

Dans la poule 4, Brive (5 pts) et le Stade Français (4 pts), battus respectivement en Italie face aux Zebre (27-24) et à Bristol (37-11), n'ont sauf miracle plus aucune chance de qualification, comme Pau (5 pts) dans la poule 5, laminé à Cardiff (54-22).