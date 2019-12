Il est des voyages rugbystique qui ne s'oublient pas. Des matches qui restent gravés dans la mémoire des joueurs. Et un déplacement en Russie pour jouer au rugby est unique dans une carrière. Au départ de Castres, le mercredi à sept heures du matin, l'équipe tarnaise partait pour quatre jours de voyage. Après un premier vol Toulouse-Paris et un autre Paris-Moscou, les Tarnais sont enfin arrivés en Russie à 18h30 heure locale (20h30 en France). Dans le bus allant de l'aéroport à l'hôtel de Moscou, les joueurs ont eu droit à une visite guidée : "On a eu une guide dans le bus, raconte Loïc Jacquet. Elle nous a un peu expliqué l'histoire de la Russie et nous a présenté les monuments présents sur le chemin".

Après une nuit à l'hôtel, il n'était pas encore temps de se plonger dans la rencontre du lendemain, ni de rejoindre la ville du match, plus au sud du pays. Le club a décidé de faire profiter à ses joueurs du charme de la capitale russe. "Le jeudi matin, on s'est levé de bonne heure et on a visité à pied la Place Rouge, on a admiré le Kremlin et tous les monuments autour. C'était vraiment sympa et intéressant". Ensuite, les joueurs sont rentrés à l'hôtel en fin de matinée et on prit une nouvelle fois l'avion pour enfin rejoindre Krasnodar, la ville où se déroula le match le lendemain.

" On aurait dit un match à huit clos "

Le vendredi à 15 heures, c'est match. Le Castres Olympique réalise une partie correct et s'impose face à une équipe assez faible d'Enisei-STM (12-28). "C'était incroyable de jouer dans ce stade de 30 000 personnes quasiment vide. Il y avait autant de spectateurs que lors de nos entraînements publics à Castres (rires). À l'échauffement, on a été surpris, on s'entendait parler, nos voix raisonnaient dans le stade. On aurait dit un match à huit clos", raconte Loïc Jacquet.

Le CO n'a pas réussi à obtenir le bonus offensif recherché. Une déception pour l'équipe, comme l'explique le deuxième-ligne castrais : "Dans le vestiaire après la victoire, on était tous déçu du résultat. On a gagné notre premier match à l'extérieur, mais c'est comme si on avait perdu". Mais les Castrais, pas abattus non plus, décident de profiter du moment et du bel accueil local. "La réception d'après-match a été un moment fort pour nous. On a eu le droit à des plats typique du pays, et on a été accueilli dans un esprit très rugby. Alors on a décidé de chanter pour les remercier de leur accueil. C'était vraiment un super moment qui restera gravé", raconte Loïc Jacquet.

Après une dernière nuit en Russie, il était temps de rentrer pour le Castres Olympique. Et après une longue journée de transports le samedi, les joueurs sont arrivés aux alentours de minuit dans le Tarn. Pour le deuxième-ligne de Castres, ce voyage restera comme l'un des plus grand souvenir de sa riche carrière : "Même si j'ai eu l'impression de passer ma vie dans les aéroports, c'était vraiment magnifique, une expérience unique. Je suis content d'y être allé, c'était sûrement la seule chance que j'avais de jouer en Russie. On a vu des monuments splendides et si je n'y avais pas été pour ce match, je n'aurais jamais eu envie d'aller dans ce pays. Mais y avoir été, ça m'a donné envie d'y retourner et de découvrir un peu plus de cette culture. Tout le monde a été agréablement surpris de ce voyage".

Par Damien Souillé.