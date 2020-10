"Bien sûr qu'il y a de la déception. On s'était donné les moyens d'aller en finale: on est arrivés ici pour faire un gros match, on l'a fait. Ca s'est joué sur des détails. Ce soir, on sait ce que c'est le haut niveau. L'entame est très mauvaise, on était bien dans le match mais on prend un essai dès la première minute. Ce qu'il faut retenir, c'est la réaction de l'équipe. On aurait pu sombrer mais on vire en tête à la mi-temps. On a fait des erreurs qui les ont laissés revenir dans le match et, face à une équipe comme Bristol, ça coûte cher très vite. Une finale, ça se joue sur des petits détails: on loupe une touche, on tape un coup de pied et derrière, on prend un essai qui nous fait très très mal. Ca va nous faire grandir, il y en aura d'autres, des finales."